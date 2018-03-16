Депутаты решили попытаться отменить ЕГЭ

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект об отмене на территории Российской Федерации Единого госэкзамена. C данной инициативой, согласно последней информации, выступили депутаты фракции ЛДПР.

В пояснительной записке уточняется, что ЕГЭ следует заменить государственными экзаменами, которые школьники будут сдавать по программам общего образования, передает kp.ru.

В ЛДПР добавили, что ученики не могут самостоятельно подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, поскольку для соблюдения всех нюансов необходима помощь репетиторов. Частные учителя, как отмечают депутаты, для многих родителей являются непозволительной роскошью.