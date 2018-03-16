Депутаты решили попытаться отменить ЕГЭ
16 марта 2018, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект об отмене на территории Российской Федерации Единого госэкзамена. C данной инициативой, согласно последней информации, выступили депутаты фракции ЛДПР.
В пояснительной записке уточняется, что ЕГЭ следует заменить государственными экзаменами, которые школьники будут сдавать по программам общего образования, передает kp.ru.
В ЛДПР добавили, что ученики не могут самостоятельно подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, поскольку для соблюдения всех нюансов необходима помощь репетиторов. Частные учителя, как отмечают депутаты, для многих родителей являются непозволительной роскошью.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: