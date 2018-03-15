Никита Михалков рассказал, как себя чувствует после больницы
15 марта 2018, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
Никита Михалков угодил в больницу в Нижнем Новгороде. Выходя из гостиницы, известный кинорежиссер поскользнулся и упал. По словам доверенного лица президента РФ, несмотря на полученные им ушибы, он чувствует себя хорошо.
Михалков рассказал, что в больнице его обследовали при помощи аппарата МРТ. "Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой", - цитирует режиссера РИА Новости. После обследования режиссер продолжил поездку по Нижнему Новгороду согласно планам. В частности, он дал интервью местной радиостанции и встретился с жителями города.
Никита Михалков приехал в город на Волге как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес