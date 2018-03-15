Никита Михалков рассказал, как себя чувствует после больницы

Никита Михалков угодил в больницу в Нижнем Новгороде. Выходя из гостиницы, известный кинорежиссер поскользнулся и упал. По словам доверенного лица президента РФ, несмотря на полученные им ушибы, он чувствует себя хорошо.

Михалков рассказал, что в больнице его обследовали при помощи аппарата МРТ. "Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой", - цитирует режиссера РИА Новости. После обследования режиссер продолжил поездку по Нижнему Новгороду согласно планам. В частности, он дал интервью местной радиостанции и встретился с жителями города.

Никита Михалков приехал в город на Волге как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании.