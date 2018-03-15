Васильев: Врио министра строительства Дагестана объявлен в розыск

В рамках встречи с представителями электронных и печатных СМИ Республики Дагестана, Владимир Васильев сообщил, что врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск.

Причины объявления в розыск Васильев не уточнил, но упомянул проблемы в строительной отрасли республики. В частности, по его словам, скрывается реальное число работников на стройках. «Мы видим, что там очень завышен процент теневого [сектора]», — сказал Васильев, передает РБК.

Ранее сообщалось, что в здании республиканского Минстроя, а также в доме Ибрагима Казибекова прошли обыски. Силовики заинтересовались ведомством и его руководителем в связи с махинациями с земельными участками и незаконным строительством.

"Сейчас у меня есть материал как минимум на 100 руководителей о различных нарушениях определенных требований. Ранее собрали огромное количество материалов, которые мы тоже сейчас рассматриваем - сотни", - передает ТАСС слова Васильева. По его словам, для того, чтобы реально изменить ситуацию в республике, необходима системная работа.