Лавров пошутил над своим падением на колени на форуме

С главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума «Россия — страна возможностей». Выходя на сцену перед лекцией «Мир: возможности для России» Лавров споткнулся и упал.

Глава МИД самостоятельно поднялся на ноги и пошутил на тему произошедшего: «Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».

Форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве с 13 по 16 марта, на территории ВДНХ, в нем принимают участие около 6,5 тысяч участников из 85 регионов России.