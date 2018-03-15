Лавров пошутил над своим падением на колени на форуме
15 марта 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
С главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума «Россия — страна возможностей». Выходя на сцену перед лекцией «Мир: возможности для России» Лавров споткнулся и упал.
Глава МИД самостоятельно поднялся на ноги и пошутил на тему произошедшего: «Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».
Форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве с 13 по 16 марта, на территории ВДНХ, в нем принимают участие около 6,5 тысяч участников из 85 регионов России.
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