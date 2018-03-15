Московские власти будут выявлять водителей, которые не пропускают пешеходов

В текущем году на нерегулируемых переходах в Москве установят около 200 камер. Данная мера будет принята столичными властями для выявления водителей, которые не пропускают пешеходов.

Предполагается, что штрафы для нарушителей будут выписываться в автоматическом режиме. Данную информацию сегодня предоставили в Центре организации дорожного движения.

Как отмечает ТАСС, год назад эксперимент с камерой начался на Нижегородской улице города. Автовладельцам, которые не притормаживали у "зебры", чтобы пропустить пешехода, приходили штрафы в размере 1,5 тысяч рублей. Теперь в этом месте подобных случаев стало меньше.