Московские власти будут выявлять водителей, которые не пропускают пешеходов
15 марта 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
В текущем году на нерегулируемых переходах в Москве установят около 200 камер. Данная мера будет принята столичными властями для выявления водителей, которые не пропускают пешеходов.
Предполагается, что штрафы для нарушителей будут выписываться в автоматическом режиме. Данную информацию сегодня предоставили в Центре организации дорожного движения.
Как отмечает ТАСС, год назад эксперимент с камерой начался на Нижегородской улице города. Автовладельцам, которые не притормаживали у "зебры", чтобы пропустить пешехода, приходили штрафы в размере 1,5 тысяч рублей. Теперь в этом месте подобных случаев стало меньше.
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