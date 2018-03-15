Путин сообщил, что приведет Россию к успеху

Российский лидер Владимир Путин рассказал, из чего складывается успех нашей родины. Своими мыслями по данному вопросу президент поделился в ходе выступления на форуме "Россия – страна возможностей".

По словам Путина, успех государства складывается из успехов каждого гражданина. Путин подчеркнул, что многие россияне способны реализовать свои самые смелые планы, передает сегодня РИА "Новости".

Президент России убежден, что молодые специалисты благодаря своей деятельности приведут страну к успешному и светлому будущему. Владимир Путин добавил, что для достижения этой цели жители РФ должны объединить свои силы и действовать решительно.