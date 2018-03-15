Владимир Путин объявил: Саммит ШОС пройдет в Челябинске

Сегодня, 15 марта, стало известно решение главы государства о месте проведения предстоящего саммита ШОС. Он объявил, что только что подписал указ. Им стал Челябинск.

Глава региона Борис Дубровский подчеркнул, что "это оценка нашей подготовки, высокое доверие и возлагаемая на нас огромная ответственность, и мы за это очень благодарны". Губернатор уточнил, что в регионе воспользуются этим историческим шансом максимально эффективно.

- Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным, - прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. - Мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией.