Владимир Путин объявил: Саммит ШОС пройдет в Челябинске
15 марта 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 15 марта, стало известно решение главы государства о месте проведения предстоящего саммита ШОС. Он объявил, что только что подписал указ. Им стал Челябинск.
Глава региона Борис Дубровский подчеркнул, что "это оценка нашей подготовки, высокое доверие и возлагаемая на нас огромная ответственность, и мы за это очень благодарны". Губернатор уточнил, что в регионе воспользуются этим историческим шансом максимально эффективно.
- Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным, - прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. - Мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией.
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