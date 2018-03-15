«Копейский рабочий» и «Миасский рабочий» стали победителями областного конкурса
15 марта 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В правительстве Челябинской области состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику».
Диплом 1 степени в номинации «Печатные СМИ» главному редактору газеты «Копейский рабочий» Анне Викалюк вручил губернатор Борис Дубровский.
А главный редактор сетевого издания «Миасский рабочий.RU» Юлия Мызникова получила награду от главы региона в номинации «Интернет против террора». От всей души поздравляем коллег с заслуженной победой!
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