«Копейский рабочий» и «Миасский рабочий» стали победителями областного конкурса

В правительстве Челябинской области состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику».

Диплом 1 степени в номинации «Печатные СМИ» главному редактору газеты «Копейский рабочий» Анне Викалюк вручил губернатор Борис Дубровский.

А главный редактор сетевого издания «Миасский рабочий.RU» Юлия Мызникова получила награду от главы региона в номинации «Интернет против террора». От всей души поздравляем коллег с заслуженной победой!