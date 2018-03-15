В сети появились лидирующие варианты названий нового российского оружия

В сети в четверг, 15 марта, появились вероятные названия нового оружия ВС РФ. Ранее гражданам страны предложили придумать собственные варианты. Голосование будет полностью завершено в пятницу.

В настоящий момент известны три лидирующих названия: "Горыныч", "Карась", а также "Пальмира". Данные ррезультаты уже опубликованы на официальном сайте Министерства обороны.

Уточняется, что 384 343 человека проголосовали за то, чтобы "Пальмирой" назвали крылатую ракету с ядерной энергоустановкой. 26 015 человек отдали свои голоса за вариант "Карась" для беспилотного подводного аппарата с обычными и ядерными боеприпасами. Что касается "Горыныча", то так предлагается назвать боевой лазерный комплекс.