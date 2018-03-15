Автомобилистов планируют наказывать за отсутствие светоотражающей одежды
15 марта 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
В скором времени российских водителей, которые находятся на проезжей части вне автомобиля без светоотражающих жилетов, может ждать более суровое наказание в случае дорожно-транспортного происшествия.
Глава управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России, полковник полиции Юрий Шакиров отметил, что в настоящий момент автомобилисты не несут ответственность за аварию, если на них нет одежды со светоотражающими элементами.
Как отмечает РИА "Новости", в настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, можно ли будет ввести правило об обязанности надевать жилет, если водитель выходит на дорогу. Сейчас этот вопрос обсуждают специалисты.
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