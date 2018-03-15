Владимир Бурматов озвучил книгу по биологии и экологии

Депутат Госдумы Владимир Бурматов озвучил книгу по экологии и биологии в рамках проекта помощи слепым и слабовидящим детям Южного Урала. Чуть более года работы проекта студентов педуниверситета позволили озвучить 72 книги. На днях пришел заказ еще на 40.

Напомним, что в прошлом году парламентарий поддержал инициативу студентов об озвучке книг для слепых и слабовидящих детей, однако у ребят не было ни помещения, ни аппаратуры, ни средств, ни дикторов. Депупат помог им найти все необходимое и даже сам озвучил один из учебников.

- Владимир Бурматов помог нам в самое трудное время, когда у нас не было оборудования, ресурсов, но было большое желание помогать детям, которые лишены полноценной возможности получать знания, - пояснила организатор проекта «Голос книги» Лиана Млкеян. - Мы мечтали, чтобы и сам депутат принял участие в нашем проекте в качестве диктора, сегодня и эта мечта сбылась. Для нас важно, что нашу инициативу поддерживают такие известные и авторитетные люди.

В ближайшее время на базе ЮУрГПУ работа будет продолжена – пришел заказ еще на 40 книг из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей города Троицка.

- Нет сомнений в важности данного проекта, - уточнил парламентарий. - Среди слабовидящих есть большой запрос на аудио-книги, это видно по тому, насколько быстро проект обрел популярность и сторонников. В Челябинской области множество талантливых неравнодушных студентов, и мы стараемся их поддерживать.