Энергетики Южного Урала вручат премию «Надёжный партнёр — Золотая опора»

В середине апреля энергетики Южного Урала подведут итоги регионального конкурса «Надёжный партнёр — Золотая опора», победителей которого отберут на федеральный уровень. Данная премия включена в план мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания России в весеннюю сессию текущего года.

В 2017 году зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров отметил, что ситуация с долгами за энергетические ресурсы продолжает оставаться довольно сложной.

- Растёт долговая нагрузка на энергетическую отрасль, что в свою очередь накладывает свой отпечаток на инвестиционный климат, - сказал Алексей Майоров. – Мы располагаем данными, что задолженность в электроэнергетике сопоставима с долгами в банковском секторе. Именно подобные акции позволяют наладить позитивный диалог и получать обратную связь от всех участников энергетического комплекса.

Заместитель гендиректора ПАО «Челябэнергосбыт» по операционной деятельности Алексей Порошин прокомментировал, что все лауреаты премии – стабильно работающие предприятиями. Прием заявок на премию уже открыт, анкету участника можно заполнить уже сейчас и вплоть до 20 марта.

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