Как Татьяна Навка и Дмитрий Песков воспитывают своих детей

Олимпийская чемпионка рассказала «Аргументам недели» о подходе к воспитанию детей.

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– На двоих с супругом у вас шестеро детей. Вы принимаете участие в воспитательном процессе детей супруга от его предыдущих браков?

– Обязательно. Средний сын Дмитрия Сергеевича живёт с нами, и для меня он родной человек. Мы проводим с ним беседы. Многие вещи ему объясняю. У него сейчас подростковый период – мальчику тринадцать лет. А с детьми в этом возрасте очень важно иметь обратную связь.

– Контролируете круг общения своих детей? Как это происходит?

– Не то чтобы контролируем, но знаем их друзей, они приходят к нам в гости. Мы знаем, чем живут наши дети. Несмотря на то, что у каждого из них свои компания и друзья – они между собой очень дружны. Мы с супругом на собственном примере показываем, что важно уважать своих родителей, близких, страну, в которой ты живёшь. С раннего детства приучаем к труду, они знают цену денег и понимают, что ничего просто так не даётся. Говорим с ними о наших культуре, истории, посещаем исторические музеи и выставки. Очень важно детям дать не только хорошее образование, но и воспитание. А оно во многом формируется в семье.

– А свою младшую дочь вы планируете обучать в России или за границей?

– Надя сейчас маленькая, поэтому прогнозы рано давать. Но сейчас я не хочу её никуда отпускать. Хочу, чтобы она была рядом. Моя старшая дочь Саша будет поступать в МГИМО на экономический факультет.