Бредом назвал Путин отказ в выдаче виз жителям Крыма

Президент РФ Владимир ПУТИН назвал нарушением прав человека отказ некоторых стран выдавать визы жителям Крыма и Севастополя.

«Наши так называемые партнеры предпринимают всяческие попытки ущипнуть крымчан, это связано с визовой политикой и так далее. Все говорят о правах человека, а крымчанам фактически заблокирована выдача виз. Это их наказывают за их выбор? Как это смотрится с точки зрения прав человека? Что это такое как не двойной стандарт?», – задет риторический вопрос ПУТИН во второй части нового фильма журналиста Андрея КОНДРАШЕВА «Путин», пишут "Аргументы недели - Крым".

Эту ситуацию президент назвал бредом, отметив при этом, что «наши партнеры это делают – ни стыда, ни совести».