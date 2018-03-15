Владимир Путин рассказал, что в юности "лихачил" на дорогах
15 марта 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин признался, что в юности лихо ездил по дорогам на "Запорожце". Президент России подчеркнул, что сейчас очень сожалеет о подобном поведении и просит никого так не делать.
Оказалось, что автомобиль выиграла в лотерею мать будущего главы государства, которая после недолгих раздумий решила не избавляться от выигрыша, а оставить его для сына.
Как сообщает в четверг, 15 марта, ТАСС, ссылаясь на фильм журналиста Андрея Кондрашова "Путин", президент РФ отметил, что азарт – отнюдь не лучший советчик в ходе принятия серьезных решений, поэтому если сейчас возникает желание "полихачить", он старается его подавить.
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