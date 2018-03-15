Режиссеру Никите Михалкову стало плохо в Нижнем Новгороде
15 марта 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссёр Никита Михалков угодил в больницу в Нижнем Новгороде. Госпитализация, к счастью, не потребовалась. Михалков приехал в город на Волге как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Выходя из гостиницы, известный кинорежиссер поскользнулся и упал.Недомогание он почувствовал во время эфира в нижегородском телецентре. Михалкова доставили в местную больницу, осмотревшие его врачи пришли к выводу, что необходимости в госпитализации нет, сообщает НСН.
Никита Михалков принял решение продолжить рабочую поездку в Нижнем Новгороде.
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