Режиссеру Никите Михалкову стало плохо в Нижнем Новгороде

Режиссёр Никита Михалков угодил в больницу в Нижнем Новгороде. Госпитализация, к счастью, не потребовалась. Михалков приехал в город на Волге как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Выходя из гостиницы, известный кинорежиссер поскользнулся и упал.

Недомогание он почувствовал во время эфира в нижегородском телецентре. Михалкова доставили в местную больницу, осмотревшие его врачи пришли к выводу, что необходимости в госпитализации нет, сообщает НСН. Никита Михалков принял решение продолжить рабочую поездку в Нижнем Новгороде.

Выборы президента России состоятся 18 марта.