Татьяна Навка: По сравнению с ОАЭ и США мы развиваемся с совсем другой скоростью

Знаменитая фигуристка рассказала «Аргументам недели», почему занимается благотворительностью и не способна закрыть глаза на болезни других людей.

Татьяна Навка назвала основную проблему в российском спорте

«Я стараюсь помогать нуждающимся по мере возможности. Социальных проблем, увы, в современном мире немало. В декабре я посетила российский научный центр рентгенорадиологии, где встретилась с подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского. Юные пациенты – дети с опухолями головного мозга. Глядя на них, сердце разрывается, хочется всё отдать, только бы дети поправились», – сказала Татьяна.

Спортсменка добавила, что очень рада появлению в нашей стране организаций, собирающих средства на помощь больным. «Закрывать глаза на недуги ни в коем случае нельзя. Конечно, в каждой стране – в той или иной сфере – есть свои проблемы. Но я с 2003 года езжу по городам России и вижу – в целом наши города заметно улучшаются. Конечно, если сравнивать с Арабскими Эмиратами и Америкой, то мы развиваемся совсем с другой скоростью. Но изменения происходят», – считает олимпийская чемпионка.