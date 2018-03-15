Цена «чести и достоинства» Стрельцова

В Кущевский районный суд подан иск о защите чести и достоинства гражданина Стрельцова. Причиной иска стал видеофильм, размещенный на интернет-ресурсе и собравший уже более трехсот тысяч просмотров. В нем местные жители, не скрывая своих лиц и имен, в открытую рассказывают, как они называют, о «стрельцовско-мартыновской организованной преступной группировке» (ОПГ) и ведущей в ней роли Федора Стрельцова (сейчас в СМИ его называют как Федя Обнал).

Стоит заметить, что к услугам правосудия Стрельцов прибегает гораздо чаще среднестатистического гражданина. За последние несколько лет Кущевский районный суд рассмотрел целый ряд исков, уголовных дел и гражданских споров, в которых участвовал Федор Стрельцов и, как правило, оказывался в выигрышном положении. Однако на этот раз фермеры, пайщики и просто жители района считают, что сейчас добиться положительного для себя решения Стрельцову будет несравнимо сложнее: очень уж сильный резонанс в общественном сознании не только края, но и страны вызвали события последних месяцев в печально известной станице.

Сначала о сути иска. Федор Стрельцов подал его в феврале этого года к трем своим давним оппонентам: Борису Гурдисову, Константину Лесному и адвокату Сергею Лаптеву. Стрельцов утверждает, что они опорочили его «доброе имя», дав интервью для видеофильма, размещенного в сети «Ютуб», и рассказав о «стрельцовско-мартыновской ОПГ». Свои нравственные страдания Стрельцов оценил в 30 млн рублей. Кроме этого он требует от Гурдисова, Лесного и Лаптева публичных извинений.

Кто же эти люди, посягнувшие на деловую репутацию и личную жизнь бизнесмена Стрельцова, и где они ему «перешли дорогу»?

Борис Гурдисов является бывшим акционером АО «Маяк» — компании, которая вскоре после ареста основных участников банды Цапков получила в управление земли, ранее «отжатые» бандитами у обычных станичников. По утверждениям Бориса Гурдисова, которые он неоднократно во весь голос заявлял на следствии и доносил до общественности через своего адвоката, в 2014 году Стрельцов перевел на свой Агрокомплекс «Кущевский» 16 земельных участков площадью более 5 тыс. га, заполучил земли, принадлежащие Анне Данько. А чтобы никто не мешал Стрельцову получать прибыль от этой земли, было инициировано уголовное дело в отношении Виктории Лесной, которую Кущевский суд быстренько осудил на восемь лет.

Еще через год Кущевский районный суд вынес решение, лишившее Бориса Гурдисова права на 50 процентов акций АО «Маяк», после чего директором и акционером АО «Маяк» стал зять Стрельцова — Виталий Кошенок.

— После того, как Кошенок и директор «Агрокомплекса Кущевский» Копыт получили доступ к печати АО «Маяк», в их руках оказался урожай «Маяка» на сто миллионов рублей, оставшиеся у АО «Маяк» девять земельных участков площадью шесть тысяч гектаров были также незамедлительно отчуждены, после чего успешное предприятие быстро превратилось в банкрота,— комментирует Борис Гурдисов.

Лишенный своих акций, Гурдисов попытался добиться справедливости, но вместо этого сам оказался за решеткой по уголовному делу, которое, как считает адвокат Гурдисова, не имеет в своей основе объективных, правдивых доказательств и явилось результатом ложных показаний местного предпринимателя. К слову сказать, сам предприниматель, по мнению некоторых местных жителей, причастен к краже урожая ООО «А…с» на сумму 30 млн рублей.

Кущевские полицейские также возбудили уголовное дело и в отношении Константина Лесного, давнего оппонента Стрельцова. Не много ли уголовных дел в Кущевском районе в отношении предпринимателей, которые являются оппонентами Стрельцова? И всё это на фоне открытых заявлений предпринимателей о том, что захват их бизнеса произведен теми же людьми, которые сейчас рьяно добиваются их осуждения.









Наконец, третий ответчик по иску Федора Стрельцова — адвокат Сергей Лаптев, который представляет интересы стрельцовских оппонентов: Анны Данько, Бориса Гурдисова, Виктории Лесной, Константина Лесного. В августе прошлого года адвокат Лаптев, в прошлом прокурорский работник, подробно рассказывал всей стране о ситуации в Кущевском районе в передаче Владимира Соловьева «Краснодарский край — страна наоборот». Собственно, именно Соловьев во многом и вытащил информацию о рейдерских действиях конкретных лиц в Кущевском районе на федеральный уровень.

Настойчивость адвоката Лаптева и его доверителей Бориса Гурдисова, конкурсного управляющего АО «Маяк» Хасанова привела к тому, что Следственный комитет России возбудил в отношении Виталия Кошенка (зятя Стрельцова) уголовное дело. Кущевцы ждут, что следователи предъявят обвинение и директору ООО «Агрокомплекс Кущевский» Копыту. Правосудие наступает.

Со стороны СМИ к ситуации в Кущевской интерес только усиливается. Собственное расследование преступной деятельности в районе представил федеральный телеканал «РБК». В сюжете, вышедшем в эфир в прайм-тайм (https://youtu.be/SWFQkw4xVmo), прямо указано на связь Стрельцова с бандой Цапков, журналисты влиятельного телеканала считают, что ставшее уже знаменитым письмо ныне покойного главаря группировки Сергея Цапка адресовано именно Стрельцову.

«Ты, наверное, забыл, что ты участвовал везде,— напоминает Цапок своему бывшему компаньону. — Ты думаешь, что ты продал холдинг [«Север Кубани»] — и всё? Нет, документы остались, и это твои грехи, за которые ты будешь отвечать, мне-то уже всё равно срока не добавят. А ты сядешь, и это я тебе обещаю».

Из репортажа РБК также стало известно, что подлинность авторства письма удостоверила почерковедческая экспертиза и еще один фигурант «кущевского дела» — бывший компаньон Цапка Вячеслав Цеповяз, в прошлом местный депутат и руководитель холдинга «Слава Кубани», отбывающий двадцатилетний срок заключения в колонии в Амурской области. Последний заявил, что лично видел, как Цапок написал письмо в перерыве между заседаниями суда,— об этом сообщил РБК адвокат Ростислав Квасов, лично встречавшийся с Цеповязом в местах лишения свободы.

Первое заседание по иску Стрельцова к Гурдисову, Лесному и Лаптеву было назначено на 12 марта, однако затем его перенесли на апрель. Возможной причиной стала пресс-конференция, организованная кубанскими фермерами в Москве в конце февраля этого года. На этом мероприятии много говорили о земельных захватах, но и персонально Стрельцову уделили достаточно внимания. Фермеры прямо попросили обратить внимание столичных следователей на Стрельцова, так как считают, что на Кубани следственный комитет и полиция ничего с ним поделать не могут. Подняли и информацию прошлых лет, когда федеральные СМИ много писали и о других эпизодах из жизни Стрельцова: о его участии в «распилах» кредитов Россельхозбанка и ситуации с землей кущевского бизнесмена Николая Гордика. Когда тот отказался поделиться своей землей с Цапками и был отправлен в СИЗО по надуманному делу, под давлением упомянутых фигурантов был заставлен отказаться от своих активов и передать их банде. Ходыч, оказывавший давление на Гордика, затем был арестован и получил тюремный срок в рамках расследования «кущевского дела», но по другому эпизоду.

— Кущевским вершителям правосудия не стоит рассчитывать на то, что после президентских выборов, когда накал борьбы с коррупцией временно ослабнет, они смогут-таки тихо принять решение в пользу Стрельцова. Ведь, благодаря серии недавних публикаций в СМИ, Стрельцов стал открытием 2018 года не только для района и края, но и для всей страны,— объясняют представители Бориса Гурдисова. — Этот момент мы и постарались донести до Кущевского райсуда. В представленном отзыве на иск приведены ссылки на полтора десятка источников, в которых подробно анализируется противоправная деятельность истца, включая такие известные СМИ, как «Российская газета», «Вести ФМ», ИА «Росбалт» и статьи в «Википедии».

Пройдемся немного по медийной составляющей Федора Стрельцова. «Российская газета» — официальное издание Правительства РФ — писала о деятельности Стрельцова дважды: в статьях «Самим не хватает. Арестованное имущество Цапков уводят от исков потерпевших» (февраль 2016 года) и «Назад в стойло» (ноябрь 2014 года). Вот небольшая выдержка из первой упомянутой статьи: «Львиная доля имущества и земель „Артекс-Агро” ушли под контроль бывшего бизнес-партнера Сергея Цапка Федора Стрельцова. До недавнего времени Стрельцов возглавлял СПК „Север Кубани”, причем на должность директора этого сельхозпредприятия в свое время он был назначен приказом Виталия Иванова (активный член банды „Цапковские”, еще до суда покончивший с собой в камере СИЗО). И именно Стрельцов после ареста Сергея Цапка оказался, что называется, „у руля” его имущества и земель, расположенных не только в Кущевском, но и в соседнем Ленинградском районе. Постепенно под контроль Стрельцова попала и некогда могущественная фирма „Артекс-Агро”».

С момента этой публикации прошло два года, но приведенную информацию никто не оспорил — выводы напрашиваются сами.

«Википедия» — самая популярная интернет-энциклопедия с аудиторией в десятки миллионов посетителей в день — подробно пишет о разделе активов Цапков в статье «Массовое убийство в станице Кущевской»: «Новый арендатор кущевской земли — ЗАО „Маяк” — оказался под контролем не инвесторов, а родственников Мартыновой. Они передали землю обратно Федору Стрельцову — доверенному лицу Сергея Цапка». Но и с интернет-ресурсом Стрельцов не судится.

— С федеральными ресурсами, публикующими расследования его криминального прошлого и настоящего, Стрельцов судиться не станет, потому что тогда ему вряд ли кто-то придет на помощь. Любой суд за пределами Краснодарского края для него означает лишь одно: правда выйдет наружу, и последствия этого очевидны,— уверены оппоненты Стрельцова.

«Аргументы недели» продолжают следить за ситуацией в Кущевском районе и обязательно сообщат читателям о всех перипетиях этого запутанного дела.