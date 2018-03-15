Смертельно опасные для человечества эпидемии назвали ученые

Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении новой смертельной эпидемии, вызываемой неизвестным патогеном. Весьма вероятно, что таинственный недуг пополнит список болезней, которые, по мнению ученых, угрожают существованию человечества.

Лихорадка Эбола

О существовании лихорадки Эбола широкая общественность узнала в 2014 году, когда произошла крупнейшая вспышка данного заболевания. Очагом распространения вируса стала Африка. С апреля 2014-го по декабрь 2015-го в мире было зарегистрировано 27 748 случаев заражения. За этот период Эбола убила 11 279 человек.









Впоследствии заболеваемость пошла на спад, однако новая вспышка может начаться в любой момент. Лихорадка опасна тем, что от нее не существует надежной вакцины. Усилия медицинских специалистов, предпринимаемые в этом направлении на протяжении нескольких лет, пока результатов не принесли.

Чума

Считается, что мир уже давно победил чуму. Это не так. Случаи заболевания ею регулярно фиксируют в странах Азии, Африки и даже Соединенных Штатах.









Различают несколько форм чумы – бубонная, септическая и легочная. Последняя наиболее коварна – в отличие от других разновидностей недуга, она может передаваться от человека к человеку.

Холера

Вспышки холеры также случаются регулярно. Так, на Гаити в 2010 году началась эпидемия этой болезни, жертвами которой стали 4 549 человек. Число зараженных превысило 230 тысяч.









По данным американского министерства здравоохранения, число случаев холеры в мире устойчиво увеличивается с 2005 года. В зоне риска страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Устойчивый к антибиотикам туберкулез

Существенную угрозу для многих государств в настоящее время представляет туберкулез. Вызывающая его палочка Коха приобрела устойчивость к большинству антибиотиков, результатом чего стало стремительное распространение болезни.









Затронул этот процесс и россиян. На карте заболеваемости туберкулезом, составляемой Всемирной организацией здравоохранения, РФ появилась в 2007 году, пишет издание «Большой город». Сегодня Россия входит в число 22 стран с наибольшей распространенностью данного недуга.