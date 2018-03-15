Татьяна Навка назвала основную проблему в российском спорте

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с читателями «Аргументов недели» своими мыслями о фигурном катании в нашей стране и спорте в целом.

Татьяна Навка ответила на вопрос о политических амбициях

– Сегодня у нас весьма существенная разница в достижениях женского и мужского фигурного катания. На ваш взгляд, с чем это связано?

– Скорее всего, с тем, что в 1990­е годы в нашей стране вообще было не до спорта, культуры и образования. В то время в России были более существенные проблемы, чем отвести ребёнка в фигурное катание. Бум фигурного катания у нас начался лишь с 2000­х годов. Поэтому и сегодняшние наши олимпийские чемпионки родились именно в те годы. Кроме того, мальчиков традиционно предпочитают отдавать в хоккей. Если заглянуть в любую секцию фигурного катания, можно заметить неутешительную пропорцию: больше половины катка занимают девочки. Девочки и прыгают зачастую смелее и гораздо лучше.

– Как вы считаете, какая проблема в нашем спорте является наиболее острой?

– Как спортсменку меня очень волнует отношение внешнего мира к российскому спорту. То, что творилось на Олимпиаде, иногда напоминало беспредел. Мне кажется, основная проблема здесь во многом связана с не совсем правильным управлением этим процессом с нашей стороны. Надо занимать более жёсткую позицию и, конечно, как можно раньше начинать защищать честь и достоинство чистых и порядочных спортсменов, чтобы не лишать стольких ребят Олимпийских игр.

Слава богу, наша страна приняла правильное решение и не стала устраивать бойкоты, поэтому хотя бы некоторым олимпийцам дали возможность побороться за медали... И вообще надо быть намного мудрее. Посмотрите, как делают те же немцы и другие спортсмены, которые принимают допинг. Они об этом официально заявляют. Казалось бы – глупость несусветная, но, оказывается, это вполне законно. Из положительных моментов хочу подчеркнуть, что сегодняшняя Олимпиада показала, что абсолютно чистым, настоящим спортсменам можно добиваться высот и медалей без всякого допинга.