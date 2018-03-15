На Якутск упали 172 золотых слитка

15 марта при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 новосибирской авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, сообщает сайт ysia.ru. Из люка вывалились и рассыпались по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска 172 золотых слитка.









Воздушное судно перевозило 9 тонн золота и следовало по маршруту рудник Купол (один из крупнейших на Дальнем Востоке) — Красноярск, а в столице Якутии остановилось для дозаправки. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Магана в 14.09 по местному времени. Отметим, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна.









«После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету», — сообщили ЯСИА в пресс-службе АО «Аэропорт Якутск». Рассыпанные слитки собрали и транспортировали на склад под охрану.