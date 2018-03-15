В Кунгуре семья из-за взбесившегося кота вызвала спасателей
15 марта 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Кунгуре Пермского края семье с детьми пришлось вызвать спасателей из-за взбесившегося кота породы сфинкс. Спасатели с помощью специальных приспособлений десять минут ловили агрессивного домашнего любимца.
Оказалось, семья уехала отдыхать, а своего кота они оставили под присмотр знакомых, сообщает URA.ru. Когда жители Кунгура вернулись домой, кот набросился на главу семейства. Сфинск успел покусать и расцарапать мужчину. Из-за опасения, что кот нападет на детей, семья решила вызвать на помощь спасателей.
Кота посадили в транспортную сумку для животных. Вероятно, домашний питомец переживал из-за того, что хозяева оставили его с незнакомыми людьми и проявил свою агрессию.
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