Медики нашли простой способ снизить давление

Медики из Соединенных Штатов в ходе своих исследований нашли простой способ снизить артериальное давление. Для этого, по мнению специалистов, достаточно регулярно употреблять в пищу фисташковые орехи.

Было установлено, что в составе фисташек присутствуют элементы, которые положительно воздействуют на кровеносные сосуды. Врачи советуют людям, которые страдают гипертонией, включить эти орехи в свой ежедневной рацион, пишет интернет-издание «Правда.Ру».

Ранее сообщалось, что международный коллектив ученых выявил новую причину гипертонии. Оказалось, что данное заболевание может передаваться по наследству.