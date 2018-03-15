Медики нашли простой способ снизить давление
15 марта 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
Медики из Соединенных Штатов в ходе своих исследований нашли простой способ снизить артериальное давление. Для этого, по мнению специалистов, достаточно регулярно употреблять в пищу фисташковые орехи.
Было установлено, что в составе фисташек присутствуют элементы, которые положительно воздействуют на кровеносные сосуды. Врачи советуют людям, которые страдают гипертонией, включить эти орехи в свой ежедневной рацион, пишет интернет-издание «Правда.Ру».
Ранее сообщалось, что международный коллектив ученых выявил новую причину гипертонии. Оказалось, что данное заболевание может передаваться по наследству.
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