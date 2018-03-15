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Газета «Губерния» назвала лучшие управляющие компании

15 марта 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Газета «Губерния» назвала лучшие управляющие компании

ЖКХ часто называют проблемной сферой, но, вопреки укоренившемуся негативному стереотипу, «Губерния» решила найти все то хорошее, что делают работники жилищно-коммунального хозяйства. Именно поэтому уже в четвертый раз редакция областного издания при поддержке министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также Государственной жилищной инспекции региона проводит конкурс для управляющих организаций.

В преддверии Дня работника ЖКХ, который отмечается в третье воскресенье марта, на официальной церемонии награждения в правительстве области подводятся итоги конкурса. В этом году лучшими были признаны 18 управляющих организаций из Аши, Верхнего Уфалея, Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Сатки, Усть-Катава и Челябинска.

– Государственная жилищная инспекция, как контролирующий орган, видит отношение жильцов к труду коммунальщиков, и то, как сложно порой услышать слова благодарности даже добросовестным управляющим компаниям. Конкурс помогает выявить наиболее успешные прогрессивные организации, которые оказывают свои услуги максимально эффективно. Все это должно стать толчком для совершенствования всей отрасли, – подчеркнула заместитель начальника Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Ирина Гончарова.

Конкурс проходил сразу по нескольким номинациям: «Внедрение современных и эффективных технологий в коммунальное хозяйство»; «Лучший двор», «Опережая проблемы», «Жители – УК: взаимодействие»… По словам руководителя Александра Витальева, директора УК «ЮУ КЖСИ», которая занимается обслуживанием домов в новых челябинских микрорайонах, решать проблемы по мере их поступления – значит бежать за паровозом. Компания участвовала в номинации «Опережая проблемы».

– Мы предпочитаем работать на опережение, решать проблемы до того, как они появились, – говорит Александр Витальев. – К зимнему отопительному сезону начинаем готовиться сразу, как заканчивается предыдущий. Проводим ревизию всех систем, по необходимости замену приборов учета. Задолго до летнего сезона договариваемся с поставщиками чернозема и саженцев для благоустройства дворовых территорий, решаем вопрос с завозом песка для детских площадок. Вовремя проводим профилактику лифтового оборудования, тесно взаимодействуем с подрядными организациями, чтобы не допустить коммунальных коллапсов. Вся эта незаметная глазу собственников, но очень сложная для нас и системная работа обеспечивает комфортное проживание в домах и квартирах.

Каждая управляющая организация могла поделиться своей «изюминкой» в работе, опытом, который мог бы пригодиться коллегам по цеху. Цель конкурса ведь не только в том, чтобы выявить лучшие управляющие организации, но и обобщить и распространить опыт победителей и участников конкурса на всю Челябинскую область. Например, управляющая организация «Жилтехсервис» из Копейска совместно с жителями превратила подъезды и дворы в микрорайоне Тугайкуль в настоящие произведения искусства: на экскурсии сюда ходят жители соседних домов. УК «КГХ» из Златоуста на советы домов приглашает высоких чиновников, благодаря чему удается оперативно решать острые вопросы. Саткинская компания «МКЦ» смогла навести порядок не только на своей территории, но и в соседнем муниципалитете, взяв на обслуживание дом из Кусинского района.

– Главное – победа, а не участие. Все должно быть только на высшем уровне – в первую очередь, качество работы, а также имидж и позиция компании на рынке, – говорит директор ООО «МКЦ» из Сатки Ирина Базунова.

В этом году по результатам конкурса «Губерния» подготовила спецвыпуск «Дома, в которых нет проблем с ЖКХ», где обобщила лучший опыт предприятий коммунального обслуживания Южного Урала.

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