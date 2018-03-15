Путин рассказал, как переехал из Петербурга в Москву

В 1996 году после поражения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на губернаторских выборах Владимир Путин, действующий российский президент, ушел из мэрии и начал искать новую работу.

По признанию, всерьез подумывал о том, чтобы стать таксистом в Петербурге, - сообщает "Экономика сегодня". На тот момент другой работы в северной столице не было, а у него семья, нужно было кормить двоих детей. Вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова "Путин"опубликована в соцсетях. А вскоре Владимиру Путину поступило предложение от управляющего делами президента РФ Павла Бородина переехать в Москву. От этого предложения он не стал отказываться.

Путин признался, что благодарен за эту возможность, которая позволила ему обосноваться в столице.

У президента базовое образование — юридический факультет Ленинградского университета. Путин в 1985–1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР. Его руководителем был полковник Лазарь Матвеев.