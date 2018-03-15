Путин рассказал, как переехал из Петербурга в Москву
15 марта 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
В 1996 году после поражения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на губернаторских выборах Владимир Путин, действующий российский президент, ушел из мэрии и начал искать новую работу.
По признанию, всерьез подумывал о том, чтобы стать таксистом в Петербурге, - сообщает "Экономика сегодня". На тот момент другой работы в северной столице не было, а у него семья, нужно было кормить двоих детей. Вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова "Путин"опубликована в соцсетях. А вскоре Владимиру Путину поступило предложение от управляющего делами президента РФ Павла Бородина переехать в Москву. От этого предложения он не стал отказываться.
Путин признался, что благодарен за эту возможность, которая позволила ему обосноваться в столице.
У президента базовое образование — юридический факультет Ленинградского университета. Путин в 1985–1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР. Его руководителем был полковник Лазарь Матвеев.
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