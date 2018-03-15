Татьяна Навка призналась, что ей нравится быть начальником
15 марта 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Известная спортсменка Татьяна Навка рассказала «Аргументам недели» о собственном характере и о том, какими принципами руководствуется при общении с коллективом.
«Перфекционизм однозначно помогает результату. В работе мне удалось сплотить вокруг себя команду единомышленников, которые, как и я, хотят сделать всё на высший балл. Они понимают, что я не требую невозможного, просто знаю, как идеально всё может получиться», - поделилась олимпийская чемпионка.
Татьяна Навка также призналась, что ей нравится быть начальником. «Я руководствуюсь уважением к людям и принципами справедливости. Важное внимание уделяю и общению с коллективом. Стараюсь всегда донести свою позицию до коллег, всегда даю им шанс проявить себя. Если по какимто причинам конструктивного диалога всё-таки не получается или человек не чувствует грани – могу рублём наказать, а могу, наоборот, – простимулировать за хорошую работу», - сказала спортсменка.
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