Водительские права москвичей могут продлевать автоматически

В Москве водительские права столичным водителям могут начать продлевать автоматически. Руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин рассказал, что власти мегаполиса совместно с коллегами на федеральном уровне рассматривают возможность пролонгировать водительские удостоверения без экзамена автовладельца, если у него не критичное число нарушений ПДД, - сообщает m24.

В Москве с начала февраля 2018 года оформить водительские права можно во всех центрах "Мои документы". Сейчас имеется возможность вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию.