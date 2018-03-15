Водительские права москвичей могут продлевать автоматически
15 марта 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве водительские права столичным водителям могут начать продлевать автоматически. Руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин рассказал, что власти мегаполиса совместно с коллегами на федеральном уровне рассматривают возможность пролонгировать водительские удостоверения без экзамена автовладельца, если у него не критичное число нарушений ПДД, - сообщает m24.
В Москве с начала февраля 2018 года оформить водительские права можно во всех центрах "Мои документы". Сейчас имеется возможность вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию.
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