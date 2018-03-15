За смерть пациента врач в Севастополе пойдет под суд
15 марта 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача кабинета неотложной помощи, по чьей неосторожности погиб человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, медик работает в ГБУЗС «Городская больница № 3» имени Даши Севастопольской. В январе 2016 года она не учла течение острого патологического процесса со стороны поражения легких пациента, провела неполную диагностику и назначила неверное лечение. В результате наступила его смерть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, сообщают "Аргументы недели - Крым".
Врач обвиняется в совершении преступления по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.
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