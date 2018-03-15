Татьяна Навка: Супругу пока сложно отличить тулуп от акселя
15 марта 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала «Аргументам недели» о взаимоотношениях в семье. Спортсменка подчеркнула, что поддержка супруга важна для нее, но все решения она старается принимать самостоятельно.
– Я с детских лет самостоятельная. Была абсолютным сорванцом, ничего не боялась. В школе, практически не задумываясь, прыгала с «десятиметровки» в воду или первой в классе неслась с трёхэтажного здания в сугроб. Безусловно, мне очень важно мнение родных и близких. Моя семья – мои самые главные помощники и критики. Очень приятно, что на протяжении стольких месяцев все они меня поддерживают и вдохновляют. Супругу пока ещё сложно отличить тулуп от акселя, но на уровне «нравится – не нравится» мы можем обсудить и Евгению Медведеву, и Алину Загитову (смеётся). Старшая дочь Саша тоже нередко помогает мне своими идеями относительно музыки, креатива… Конечно, в нашей семье все друг другу помогают, но решения, как мне кажется, должен принимать каждый человек сам, - считает Татьяна.
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