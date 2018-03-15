Как назвать новое оружие

Совсем недавно Владимир Владимирович Путин озвучил на весь мир факты новейших разработок России в области вооружения. В основе их лежат уникальные, компактные ядерные энергетические установки. Они обеспечили появление гиперзвуковых ракет, недоступных ни одной противоракетной системе в мире, фантастических лазерных установок и высокоскоростных, неуловимых и "беспилотных" подводных лодок.

Мне кажется, что больше всего американцев должны напугать эти подводные лодки. Поскольку многие могут вспомнить проект академика Андрея Сахарова. Он предлагал, для обуздания агрессивного беспредела США, разместить на дне океана вдоль побережья Америки мощные ядерные мины. По его расчётам подрыв таких мин должен был создать цунами с высотой волны до 500 метров. Такая волна была бы способна смыть практически всё государство США. И эта угроза, по мнению Сахарова, должна была сдерживать США от их устремления к мировому господству. Этот проект не был осуществлён. А сейчас, с появлением таких необитаемых подводных лодок, аналогичная угроза для США становится реальностью.

В России, при угрозе войны, население срочно скупает соль и спички. А в США, когда на Кубе появились наши стратегические ракеты, самым дефицитным товаром стала туалетная бумага. Вот уж по истине-мы разные. Так что фирмы, производящие туалетную бумагу и памперсы, могут рассчитывать на сверхприбыль после заявления Путина.

Ещё Владимир Владимирович предложил всем подобрать достойное название этим новейшим разработкам. Я воспользовался этим предложением и отправил в адрес министра обороны вот такое послание:

« Уважаемый Сергей Кожугетович!

На предложение В.В. Путина придумать название. Считаю, что обобщённое название вооружения нового поколения должно обозначать их оборонное предназначение и тот факт, что оно разработано исключительно в ответ реальным угрозам нашей стране. И в то же время оно должно подчёркивать его эффективность. Поэтому предлагаю назвать его: "В ПАмять о Хиросиме". А сокращённый вариант получается: "ВПАХ". Пусть думают!

С поздравлением такому великому успеху, Доценко Юрий Васильевич из Канады.”

Не думаю, что моё предложение будет принято. Посчитают не достаточно политкорректным. Но не слишком ли мы печёмся об этой политкорректности? Посмотрите, как они соблюдают не только нормы каких-то приличий, но и нормы международного права по отношению к нам. Вспомните совершенно ничем не обоснованные обвинения России в катастрофе Боинга-777, сбитого над Украиной, в оккупации Донбасса нашей армией, в наличии государственной программы питания наших спортсменов допингом, во вмешательстве России в выборы Трампа, в отравлении в Лондоне Литвиненко, а теперь и Сергея Скрипаля. Даже похолодание в Европе, не задумываясь, назвали "Зверь с Востока". Т.е. и в этом виновата Россия.

Кстати о погодах. Я не понимаю почему наиболее мощные циклоны, несущие разрушения и жертвы, называют женскими именами. Считаю, что те ураганы, которые обрушиваются на США, должны нести в своём названии воспоминания о тех разрушениях и жертвах, которые Америка причинила человечеству. Например: ураган "Хиросима", "Нагасаки". Это те, которые у всего мира на слуху. Но есть и такие, которые человечество, совершенно необоснованно стало забывать. Значит будет полезным назвать один из ураганов «Дрезден». Что б напомнить, как 13 августа 1945 года на город, в котором практически не было военных объектов, англо-американские бомбардировщики сбросили 7 000 тонн бомб. При этом погибло (по разным подсчётам) 35-135 тысяч мирных жителей. А вот о такой же ковровой бомбардировке Токио вообще мало кто знает. Ночью 10 марта 1945 года 334 бомбардировщика В-29 обрушили на Токио 3000 тонн бомб. Практически весь Токио, постройки которого были деревянные, был сожжён. Кто не сгорел, тот погиб от недостатка кислорода, который буквально пожирался этим пожарищем. Погибло 300 тысяч жителей. Это больше, чем позже в Хиросиме и Нагасаки, вместе взятые. Но эти ужасные потери не вынудили Японию сдаться Америке. Этот факт развеивает миф американцев о том, что атомные бомбардировки были предприняты ими для понуждения Японии к завершению войны.

Япония капитулировала только после того, как Красная армия разгромила их элитную Квантунскую армию.

Кстати, потери США в этой войне составили 408 тысяч человек. И ни одна вражеская бомба не упала на территорию Америки.

Кара небесная, в виде циклонов, должна напоминать Америке и о её преступлениях во вьетнамской деревне Сонгми. Здесь уже не бомбёжкой, а наземной операцией "славные" американские парни просто расстреляли 504 беззащитных, ничем не вооружённых мирных жителей. Из них 173-дети. Виновник-лейтенант Келли был осуждён и даже посажен под домашний арест. А вскоре помилован.

Полезно б один из ураганов назвать "Винсеннес". Это название крейсера, который 3 июля 1988 года не только незаконно вошёл в территориальные воды Ирана, но и сбил взлетевший иранский пассажирский самолёт А300. Погибло 290 человек. В последствии США признали, что у них не было никаких оснований к таким действиям, но извиняться не стали. Джордж Буш-старший заявил просто и понятно: "Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты».

Зато от России всё время требуют извинений по совершенно надуманным обвинениям. И очень странно, что у нас находятся люди, согласные с этим.

В общем ещё очень надолго хватит названий разрушительным ураганам, достойных преступлениям США.

Но надо не только угрожать противнику ударами "ВПАХ" новейшими ракетами и подлодками, которые, надеюсь, никогда не потребуется применить, но и научиться отражать его нападки в информационной войне. И это, на сегодняшний день, не менее важно. От этого зависит авторитет России в глазах мирового сообщества. И, к сожалению, в этом мы не так сильны, как в вооружении. В этой войне мы, в основном, только держим оборону. Да и то не всегда эффективно. Например, почему мы не используем судебные органы тех же США, Англии и Канады. Они у них работает достаточно независимо и могут оказывать положительное влияние на граждан этих стран. Почему ж наши представительства не пользуются этим и не организовывают судебные иски к их СМИ и к чиновникам, за их откровенное враньё в адрес России? Почему в международных судах наши интересы защищают иностранные адвокаты? Своих нет? Значит специалисты, создающие фантастическую технику есть, а толковых юристов нет? А я знаю, как много в суде зависит от адвоката. И даже не только от его преданности, но и от его стремления обязательно выиграть дело. Может быть именно поэтому "Газпром" проиграл украинскому "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитражном суде?

Почему мы до сих пор не нашли эффективных способов заткнуть все источники откровенной клеветы о том, что наша армия находится в Новороссии? Или, что причиной санкций против нас стали события в Крыму? Ведь ещё на стадии начала Майдана канадские украинцы уже во всю говорили о предстоящей изоляции России. Хотя я лично и не против самих санкций. Они встряхнули Россию, вывели её из спячки.

И за этот большой вклад в восстановление народного хозяйства России надо бы присвоить Обаме звание Героя Социалистического Труда. (Конечно шутка).

Сегодня, к сожалению, не видна какая-либо работа правительства и наших политических партий направленная на организацию продуманной борьбы на информационных фронтах.

А какие могут быть успехи в любой войне, даже информационной, без штабов и командиров. Без тактики и без стратегии.

А у них, я уверен, есть такой единый, всесильный центр, который не пропускает и малейшей возможности, что бы, переиначив факты, лягнуть Россию. В любом виде человеческой деятельности. Начиная от нападения грузинской армии на Южную Осетию до участия нас в конкурсе Евровидения и олимпийских играх. А там, где нечего даже переиначить, просто готовят и разыгрывают целые спектакли. А нам, в отличие от них, даже не надо ничего придумывать. Надо только правильно, широко и на должном уровне показывать имеющиеся факты их, непристойного и опасного для всего мира, поведения. Надо просто прекратить тратить бюджетные средства на бесталанное искусство и бездарные телесериалы.

Ведь можно эти деньги потратить на создание интересных и очень полезных фильмов об уже доказанных фактах наглого вранья и провокационных действий США, которые привели к гибели сотен тысяч людей, или могли реально привести к ядерной катастрофе. Без этого мало кто узнает, что мир уже неоднократно, буквально случайно, избежал начала такой войны.

Например, 28 октября 1962 года дежурный офицер Окинавской ракетной базы США Бассет получил приказ на запуск ракет по Пекину, Пхеньяну, Ханою и Владивостоку. Но Бассет засомневался в таком выборе целей и потребовал уточнений приказа. Уточнённый приказ содержал уже одну цель-Владивосток. Но сомнения Бассета не развеялись, и он снова, уже открытым текстом, потребовал уточнений. Только после этого ему сообщили об отмене приказа. Разве эта ситуация не прекрасный сюжет для супер-боевика. Тем более, что один лейтенант отказался поверить в отмену приказа и продолжил подготовку его ракеты к пуску. Бассету пришлось его арестовать.

Думаю, что такими действиями капитан Бассет заслужил установки памятника в городе Владивостоке.

В этой серии есть место и для саркастической комедиям. Например, 20 февраля 1971 года по аналогичным причинам в США прозвучал сигнал о начале атомной войны. В результате, 40 минут население страны сходило с ума, а военные готовили ответный удар на несуществующую атаку наших ракет.

В связи с этим, мне вспомнились слова Владимира Высоцкого:

«Чистая правда со временем восторжествует,

Если проделает то же, что явная ложь».

Значит надо создавать такие же структуры и переходить от обороны к успешному наступлению. И громить клевету по всем фронтам, которой стало слишком много и не только вне, но и внутри страны. И побеждать в информационной войне.

А от горячей войны нас успешно сбережёт возможный удар ВПАХ.