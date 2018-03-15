Медики выявили 5 опасностей Wi-Fi

Беспроводная связь Wireless Fidelity (Wi-Fi) сейчас есть везде: дома, на работе, в общественных зданиях, в больницах, в метро, в супермаркетах. Но ученые пока не пришли к единому мнению, как Wi-Fi влияет на здоровье человека, - сообщает kp.ru.

Медики полагают, что однократное воздействие сигнала Wi-Fi оказывает незначительное влияние на организм , но постоянное воздействие сигнала может нанести вред здоровью, особенно детей. Врачи назвали пять возможных опасностей беспроводной связи.

1.Ученые доказали, что радиочастотное излучение Wi-Fi влияет на растущие ткани, и это касается не только эмбрионов, но также детей и подростков.

2. Wi-Fi влияет на сон. Если человек жалуется на бессонницу, не может заснуть, это может быть связано с низкочастотной модуляцией с мобильных телефонов и Wi-Fi.

3. Беспроводная связь негативно влияет на работу мозга. О существующей взаимосвязи использования гаджетов и развития нейродегенеративных заболеваний, а также образованием раковых клеток доказано в ходе изучения характеристик излучения американскими учеными (исследование опубликовано в Electromagnetic Biology & Medicine Journal). Из-за постоянного влияния Wi-Fi снижается активность мозга, по этой причине у человека может ухудшаться память.

4. Испанские медики выявили, что воздействие частот Wi-Fi уменьшает движение спермы и вызывает фрагментацию ДНК. Беспроводная связь грозит увеличением проблем во время беременности, заключили специалисты из Центра репродуктивной медицины в Кордове.

5. Излучения могут негативно сказываться на здоровье человека, в том числе включая онкологические заболевания. В научном журнале Electromagnetic Biology & Medicine сообщается об исследовании, которое доказало, что магнитные излучения, исходящие от беспроводных устройств, вызывают дисбаланс в организме человека. Это вызывают окислительный процесс, который способствует возникновению новообразований в теле человека.