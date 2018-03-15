Анатолий Литовченко принял наказы жителей поселка Новосинеглазово

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко в очередной раз встретился с жителями поселка Новосинеглазово и принял их новые наказы. Горожанам, которые относятся к Челябинску, но часами не могут в него попасть из-за транспортной блокады, нужен мост.

Из поселка в Челябинск ведут три дороги, но все они перекрываются на несколько часов, если идут поезда. Трафик железной дороги здесь довольно велик – до 60 составов в сутки, поэтому, если переезд закрыт, то стоять в пробке приходится очень долго. Решение простое – мост.

- Строительство моста – не просто вопрос безопасности, ведь в «пробку» может попасть и скорая и пожарная, это вопрос жизни поселка, его развития, - уточнил парламентарий.

Анатолий Литовченко уточнил, что в 2017 году исполнил свыше пятисот наказов южноуральцев, для новосинеглазовцев все обещания были выполнены. В поселке построили новый спортивный комплекс, направлены 10 миллионов рублей на ремонт местного ДК, стартовала газификация отдельных частей поселка, благоустроено восемь дворовых территорий. Вопрос транспортной доступностьи Новосинеглазовопарламентарий также принял к исполнению.