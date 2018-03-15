Россиянин провел 25 лет в рабстве в Казахстане
15 марта 2018, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
Новосибирские общественные активисты спасли россиянина Геннадия Петрова, который четверть века провел в трудовом рабстве в Казахстане. Волонтеры помогли мужчине вернуться в Бийск к его родственникам.
Активисты из Новосибирска рассказали, что мужчину, которому сейчас около 67−69 лет, обнаружили коллеги из казахстанского движения «Клуб добряков» в городе Шымкент на юге Казахстана. У бездомного мужчины не оказалось ни жилья, ни документов. Волонтеры выяснили, что он 25 лет в одном из аулов пас овец за еду.
Петров в 90-е годы уехал в Казахстан на заработки. Родные потеряли с ним связь. Как он оказался в рабстве, мужчина не помнит. Волонтеры рассказали, что за попытки к бегству мужчине подрезали сухожилия. Петрова отпустили на волю только тогда, когда у него не осталось сил работать, - передает РИА Новости.
Напомним в 2017 году в Алма-Ате обнаружили физика из Новосибирска Юрия Образцова, который заявил о побеге из рабства. Образцов три года числился пропавшим без вести.
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