Россиянин провел 25 лет в рабстве в Казахстане

Новосибирские общественные активисты спасли россиянина Геннадия Петрова, который четверть века провел в трудовом рабстве в Казахстане. Волонтеры помогли мужчине вернуться в Бийск к его родственникам. Продать подругу в рабство собиралась финалистка конкурса "Мисс Россия"

Активисты из Новосибирска рассказали, что мужчину, которому сейчас около 67−69 лет, обнаружили коллеги из казахстанского движения «Клуб добряков» в городе Шымкент на юге Казахстана. У бездомного мужчины не оказалось ни жилья, ни документов. Волонтеры выяснили, что он 25 лет в одном из аулов пас овец за еду.

Петров в 90-е годы уехал в Казахстан на заработки. Родные потеряли с ним связь. Как он оказался в рабстве, мужчина не помнит. Волонтеры рассказали, что за попытки к бегству мужчине подрезали сухожилия. Петрова отпустили на волю только тогда, когда у него не осталось сил работать, - передает РИА Новости.

Напомним в 2017 году в Алма-Ате обнаружили физика из Новосибирска Юрия Образцова, который заявил о побеге из рабства. Образцов три года числился пропавшим без вести.