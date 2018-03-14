Новый флешмоб «у кого длиннее кот» становится популярным в Интернете

Японский сегмент Twitter пробудил новый флешмоб, цель которого ‐ сфотографировать своего кота, вытянув его в полный рост. На кадрах, которые делают пользователи, подписано: «Вытягивание кошек во всей Японии».

Судя по фотографиям, сами кошки не испытывают восторга по поводу этой акции. Хозяева демонстрируют длину и гибкость кошек с легкой руки юзера Twitter Mttkmsan. Японец опубликовал фото длинного соседского кота по кличке Ямаме-кун, и придумал хэштег. Акцию тут же поддержали множество его соотечественников. Российский Бафик тоже решил присоединиться к хештегу.