Новый флешмоб «у кого длиннее кот» становится популярным в Интернете
14 марта 2018, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Японский сегмент Twitter пробудил новый флешмоб, цель которого ‐ сфотографировать своего кота, вытянув его в полный рост. На кадрах, которые делают пользователи, подписано: «Вытягивание кошек во всей Японии».
Судя по фотографиям, сами кошки не испытывают восторга по поводу этой акции. Хозяева демонстрируют длину и гибкость кошек с легкой руки юзера Twitter Mttkmsan. Японец опубликовал фото длинного соседского кота по кличке Ямаме-кун, и придумал хэштег. Акцию тут же поддержали множество его соотечественников. Российский Бафик тоже решил присоединиться к хештегу.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес