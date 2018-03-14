Кот Мостик сфотографировался на Крымском мосту рядом с Путиным

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Крым посетил новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" и строящийся через Керченский пролив мост. В соцсетях появилось фото, на котором запечатлена встреча главы российского государства с мостостроителями.

Рядом с Владимиром Путиным присел кот Мостик - символ строительства Крымского моста. "Когда сам президент доволен стройкой века. Еще бы! У меня тут все под контролем", – говорится в подписи к снимку в Instagram кота. Из Симферополя президент направился в Севастополь, где пообщался с представителями общественности, - сообщает "Аргументы недели-Крым".

Владимир Путин принял участие в объединённом митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым". Поездка Президента на полуостров состоялась в преддверии четвёртой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией.