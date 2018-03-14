Московский манул недоволен погодой

Манул в Московском зоопарке недоволен отсутствием тепла. Однако многие обитатели Московского зоопарка уже почувствовали приближение весны и начали менять свой мех на летний, более легкий.

По сообщению «НСН», некоторые животные стали более активными и чаще начали выбираться из домиков подышать воздухом.

При этом манул всем своим видом выражает полное недовольство. Время от времени он забирается на крышу и сидит с довольно угрюмым видом.