Кошки из приюта обретут свой дом
14 марта 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Любой желающий в возрасте старше 21 года может стать хозяином котенка или взрослой кошки на выставке «Неслучайная встреча».
Как передает «НСН», в Москве на выставке «Неслучайная встреча» более 500 кошек и котят из приюта «Муркоша» отдадут в добрые руки. За четыре года работы приюта уже более 3 тыс. питомцев нашли хозяев и обрели дом.
Для того, чтобы обрести свой дом, в выставке будут принимать участие различные представители семейства кошачьих. При этом все животные полностью чипированы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.
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