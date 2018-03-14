Кошки из приюта обретут свой дом

Любой желающий в возрасте старше 21 года может стать хозяином котенка или взрослой кошки на выставке «Неслучайная встреча».

Как передает «НСН», в Москве на выставке «Неслучайная встреча» более 500 кошек и котят из приюта «Муркоша» отдадут в добрые руки. За четыре года работы приюта уже более 3 тыс. питомцев нашли хозяев и обрели дом.

Для того, чтобы обрести свой дом, в выставке будут принимать участие различные представители семейства кошачьих. При этом все животные полностью чипированы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.