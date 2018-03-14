На Youtube-канале СК РФ появилось видео допроса убийцы семьи Ларьковых

На Youtube-канале Следственного комитета Российской Федерации появилось видео показаний подозреваемого в убийстве крымской семьи ЛАРЬКОВЫХ.

Как сообщила старший помощник руководителя крымского управления Следкома капитан юстиции Евгения БЕЛИКОВА, предъявлено обвинение жителю Керчи, который 23 февраля совершил убийство семьи ЛАРЬКОВЫХ: супругов и их четырехлетней дочери. Обвиняемый выстрелил в супругов из пистолета Макарова, пишут "Аргументы недели - Крым".

Мужчина давал показания в рамках проводимого следственного эксперимента. Отвечая на вопрос следователя, она сказал, что пошел на преступление сознательно.

«Машину столкнул с целью скрыть ее, спрятать. Предполагал, что ребенок погибнет. Сознательно на это пошел, да», – ответил обвиняемый.

Напомним, 23 февраля семья ЛАРЬКОВЫХ выехала из дома, расположенного в дачном поселении СТ «Волна» возле Орджоникидзе, на своем автомобиле Chevrolet Lanos и не вернулась. О пропаже заявили соседи.

Автомобиль с тремя телами достали из водоема вблизи судоремонтного завода «Залив» под Керчью ночью 7 марта. Убийца расстрелял из табельного оружия 35-летнего Константина ЛАРЬКОВА и его 32-летнюю жену Инну ХОДАРЕВУ, а затем столкнул машину в воду с трупами и живым ребенком Ариной.

Семья стала жертвой автомошенника. Они списались по интернету и поехали на встречу – хотели обменять свой автомобиль на более престижный и новый. При себе у супругов было 250 тысяч рублей.

Убийца – сотрудник керченской колонии – задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве трех человек.