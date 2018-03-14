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Детство дорогое

14 марта 2018, 15:05 [«Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]

Детство дорогое
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Умеют нынешние руководители давить на ностальгию. И не поспоришь – эпохальное открытие случилось в Волгограде. Знаковое. Давайте на знаки посмотрим повнимательнее, убрав в карман мокрые от слез умиления платочки.

«После 13 лет запустения волгоградский ГДЮЦ возрожден и возвращен детям. Почти четыре года понадобилось волгоградским строителям на то, чтобы, сохранив аутентичность проекта заслуженного архитектора СССР Ефима Левитана, воссоздать центр по передовым технологиям, оснастить его самым современным оборудованием, сделав лучшим из трех подобных (каких, не уточняется – ред.) центров в России».

Только бесчувственное и черствое сердце способно не растрогаться, прочитав эти строки официальных сообщений губернаторской пресс-службы. На открытие возрожденного Дворца позвали и дочь архитектора Левитана – Алису Ефимовну. Ну, какой же дочери не будет приятно видеть, что одно из любимых детищ зодчего, на котором уже вроде бы давно поставили крест, вдруг реанимировали и под белые рученьки вывели в люди. Наверняка, порадовалась и Вика Чаплыгина – дочь Петра Ивановича, керамические скульптуры которого тоже бережно сохранили в ДЮЦе. А уж, наверное, как рад сам Петр Иванович! И ещё витражи, сказочные витражи!

Так же приятно стало и бывшим пионерам, которые проводили здесь часы досуга советского детства. Выстраивали шахматные партии, лепили па танцевальных фигур, моделировали и конструировали, писали письма интернационалистам в другие страны, мечтали о театральной карьере. Эх, а какие вкусные были тогда помидоры! Сладкие волго-ахтубинские помидоры цвета таких же галстуков! Ностальжи!

Я вот считала, что мои юные года проходили совсем недавно, пока не увидела рекламу лапши «Доширак, знакомый с детства». В моем детстве, ужасный ужас, доширака ещё не было, а были Дворцы пионеров, театральные кружки, авиа-вело-мото и другие фото.

«Мечты сбываются: сегодня наш дворец пионеров, наш детско-юношеский центр, наш корабль детства начинает свой путь по реке детства и юношества. Более пяти тысяч детей в 110 секциях и кружках будут здесь заниматься, найдут увлечения, под руководством опытных, любящих свое дело преподавателей, тренеров раскроют свои таланты, которые будут служить Волгоградской области и, я уверен, всей стране. Мы благодарим всех, кто принимал участие в реконструкции нашего Дворца пионеров, кто помогал в реализации мечты. Добро пожаловать, дорогие дети. Этот дом ваш, он создан для вас и будет служить вам».

Это тронная речь губернатора Волгоградской области на открытии. Хоть и смахивает на известный монолог из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен», но каким бы мхом не поросли сердечные дорожки, эти слова горячим пеплом топят лёд любой души. Здорово же? Конечно, здорово!

В другом детском фильме времен дворцов пионеров злой бандит Стамп из капиталистической страны вопрошал спецагента Урри: «Где же у него кнопка»? Да вот же, вот эти ностальгические кнопки, которые наши чиновники у нас разыскали без труда. И давят на них, прикрывая свои интересы.

Андрей Бочаров, конечно, герой, но первым облюбовал ГДЮЦ губернатор Сергей Боженов. В 2012-м году он хлопотал о передачи здания на баланс областной администрации, обещая найти инвесторов и починить здание. А уж каким заботливым губернатором был Боженов и о ком он радел, волгоградцам напоминать не надо.

Эти хлопоты выглядели тем страннее, чем больше ранее распространялась информация об аварийности здания. Ведь ещё в 2005 году эксперты заключили, что началась его деформация, подмыт грунт и появились трещины. Детям там появляться запретили, дворец быстро закрыли, кружки разбросали по разным местам.

Долгие годы здание ветшало, пока не появился спаситель, и мы не возрадовались...

Почему же никто в Волгограде не радовался появлению частной скорой помощи? Платной. Областные чиновники рассказывали, как здорово она будет работать. Но тогда, кроме заинтересованных лиц, никто не ликовал.

Так с какой стати и детские занятия будут бесплатными? Все это теперь называется «дополнительные образовательные услуги» и финансируется кошельком родителей: музыкальные школы, школы искусств, танцы, спорт. Дети нынче дороги, и заботливые родители это знают.

Вернуться в СССР не получится. Уклад изменился – теперь, чтобы достойно жить, надо хорошо зарабатывать. Только где большинству волгоградцев зарабатывать? Заводы закрылись, предприятия стоят, постиндустриальная эпоха гоняет остатки денег, вырученных от продажи сырья, по кругу, который с каждым с днем сужается. Современные Репниковы и Лапшины то ли ещё не выросли, то ли с них дерут так, укрепляя неуверенность в завтрашнем дне, что только о своих детях они и думают.

ГДЮЦ не обрел второе дыхание, как любят говорить наши областные чиновники. Он начал новую жизнь, и называть его Дворцом пионеров неуместно. Пионеры с помидорами остались в ностальгическом прошлом.

 

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