С юга не север и с севера на юг

Широка страна наша родная! Это повод для национальной гордости, но проблема для логистики и перевозок. И решить эту проблему по силам только крупным транспортным компаниям с развитой филиальной сетью.

Доставить груз из южного региона России в северный и наоборот, оказывается, совсем несложно. Ещё в феврале транспортная компания «Байкал Сервис» изменила схему движения и увеличила число рейсов, отправленных в Архангельскую и Вологодскую области, добившись прихода грузов из Волгограда до получателя в среднем в два раза быстрее. Кроме этого, все три весенних месяца действует приятный бонус. Клиенты Архангельска, Вологды и Череповца имеют возможность бесплатно заказать забор груза весом от полутора килограммов до полутора тонн. Нужно только указать адрес, и профессиональный экспедитор заедет за посылкой, а потом оформит все необходимые документы на складском терминале перевозчика. В итоге упрощение отправки грузов и сокращение сроков их доставки в Северо–Западный федеральный округ прочнее связало экономические интересы севера и юга большой России.