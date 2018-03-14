Прокуратура выявит причины гибели краснокнижного львёнка Мии
14 марта 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Прокуратура Москвы установит причины гибели львёнка Мии, с которым устраивали фотосессии в столичных элитных ресторанах и кальянных. Тревогу забили зоозащитники. Зоозащитница из Амурска Ольга Опарина в соцсетях увидела кроснокнижного детеныша львицы и обратилась в прокуратуру, - передает RT.
По словам девушки, ее обеспокоило, что среди клубов дыма посетители фотографируются с львёнком. А несколько дней назад она узнала о смерти Мии. Выяснилось, что владелец ужасно обращался с животным — у Мии был рахит и другие заболевания».
Зоозащитники уверяют, что редкое животное били и плохо кормили. По данным Генпрокуратуры, за 2016—2017 год из ресторанов и кальянных было изъято более 400 животных, занесённых в Красную книгу.
В Генпрокуратуре заявили, что привлекут владельца животного к уголовной ответственности, если будет доказано, что тот плохо ухаживал за львёнком.
Эмиль Панахов купил львёнка за 120 тысяч рублей, чтобы зарабатывать. Говорит, тратил много денег на содержание Мии.
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