Прокуратура выявит причины гибели краснокнижного львёнка Мии

Прокуратура Москвы установит причины гибели львёнка Мии, с которым устраивали фотосессии в столичных элитных ресторанах и кальянных. Тревогу забили зоозащитники. Зоозащитница из Амурска Ольга Опарина в соцсетях увидела кроснокнижного детеныша львицы и обратилась в прокуратуру, - передает RT.

По словам девушки, ее обеспокоило, что среди клубов дыма посетители фотографируются с львёнком. А несколько дней назад она узнала о смерти Мии. Выяснилось, что владелец ужасно обращался с животным — у Мии был рахит и другие заболевания».

Зоозащитники уверяют, что редкое животное били и плохо кормили. По данным Генпрокуратуры, за 2016—2017 год из ресторанов и кальянных было изъято более 400 животных, занесённых в Красную книгу.

В Генпрокуратуре заявили, что привлекут владельца животного к уголовной ответственности, если будет доказано, что тот плохо ухаживал за львёнком.

Эмиль Панахов купил львёнка за 120 тысяч рублей, чтобы зарабатывать. Говорит, тратил много денег на содержание Мии.