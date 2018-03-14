В Крым приехали иностранные журналисты на выборы президента РФ

В Крым для освещения выборов президента РФ прибыли иностранные журналисты из Швеции и Франции, сообщили в местном избиркоме.

Францию представляет корреспондент Agence France-Presse – третьего по величине информационное агентство в мире. Как пишет «Крыминформ», кроме него в республику прибыли еще два журналиста из Франции. Также заявка подана от газеты из Швеции, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Крымчане будут впервые выбирать руководителя государства. Срок полномочий президента составит шесть лет.