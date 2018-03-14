Власти Калуги назвали адреса открытых в регионе кладбищ
14 марта 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Новость о том, что в деревне Некрасово под Калугой неизвестные выкопали гроб из свежей могилы, получила широкий общественный резонанс. Оказалось, захоронения на этом кладбище уже не разрешаются, погост закрыт.
Лица, причастные к вскрытию могилы, устанавливаются правоохранителями. Люди похоронили пожилого мужчину, а на утро обнаружили гроб стоящим на земле. Неизвестные разрыли могилу и вытащили его из нее. Родственники после похорон пришли на кладбище и пришли в ужас.
Городская управа Калуги составила перечень кладбищ, которые открыты для захоронений, - сообщается на сайте kp40.ru.
Для всех захоронений, в том числе с выделением новых участков, открыты три кладбища: «Литвиновское», в деревнях Большая Каменка и Шопино.
На 11 кладбищах усопших можно погребать на свободных участках в родственные ограды и родственные могилы:
«Трифоновское» в районе ул. Трифоновской,
«Ждамировское» в районе ул. Калужки,
«Карачевское» в районе ул. Гурьянова,
«Семионовское» в районе ул. Труда, Семионово Городище,
в д. Чижовка,
в д. Плетеневка,
в д. Крутицы,
в д. Козлово,
в д. Горенское,
в д. Георгиевское,
в д. Николо-Лапиносово.
Девять кладбищ закрыты для захоронения тел умерших, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы по истечении кладбищенского периода:
«Анненское» в районе ул. Вишневского,
«Галкинское» в районе д. Галкино,
«Борщевское» в районе Карачевской птицефабрики,
«Пятницкое» в районе ул. Телевизионной и ул. Труда,
«Ромодановское» в районе ул. Заречной,
в д. Мстихино;
в д. Спасс;
в д. Сокорево;
в д. Некрасово.
В случае обнаружения самовольных захоронений, предусмотрен штраф - от 5000 до 110 000 рублей.
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