Власти Калуги назвали адреса открытых в регионе кладбищ

Новость о том, что в деревне Некрасово под Калугой неизвестные выкопали гроб из свежей могилы, получила широкий общественный резонанс. Оказалось, захоронения на этом кладбище уже не разрешаются, погост закрыт.

Лица, причастные к вскрытию могилы, устанавливаются правоохранителями. Люди похоронили пожилого мужчину, а на утро обнаружили гроб стоящим на земле. Неизвестные разрыли могилу и вытащили его из нее. Родственники после похорон пришли на кладбище и пришли в ужас.

Городская управа Калуги составила перечень кладбищ, которые открыты для захоронений, - сообщается на сайте kp40.ru.

Для всех захоронений, в том числе с выделением новых участков, открыты три кладбища: «Литвиновское», в деревнях Большая Каменка и Шопино.

На 11 кладбищах усопших можно погребать на свободных участках в родственные ограды и родственные могилы:

«Трифоновское» в районе ул. Трифоновской,

«Ждамировское» в районе ул. Калужки,

«Карачевское» в районе ул. Гурьянова,

«Семионовское» в районе ул. Труда, Семионово Городище,

в д. Чижовка,

в д. Плетеневка,

в д. Крутицы,

в д. Козлово,

в д. Горенское,

в д. Георгиевское,

в д. Николо-Лапиносово.

Девять кладбищ закрыты для захоронения тел умерших, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы по истечении кладбищенского периода:

«Анненское» в районе ул. Вишневского,

«Галкинское» в районе д. Галкино,

«Борщевское» в районе Карачевской птицефабрики,

«Пятницкое» в районе ул. Телевизионной и ул. Труда,

«Ромодановское» в районе ул. Заречной,

в д. Мстихино;

в д. Спасс;

в д. Сокорево;

в д. Некрасово.

В случае обнаружения самовольных захоронений, предусмотрен штраф - от 5000 до 110 000 рублей.