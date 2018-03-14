По прогнозу синоптиков в Москве солнце выглянет в один день - 18 марта

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Москве в ближайшую декаду. Но один день выдастся солнечным.

Специалисты по погоде предупредили о сильных морозах в выходные субботу и воскресенье, 17 и 18 марта, в мегаполисе и Московской области. Синоптики предупредили: в Москве после 15 часов возможен ледяной дождь

Если субботний день еще будет хмурым, то в воскресенье выглянет солнце. 18 марта - день выборов президента РФ. В солнечный день москвичам будет радостно идти на избирательные участки и проголосовать за одного из кандидатов.

До воскресенья все дни в Москве и Подмосковье будут пасмурными, сегодня вообще возможен ледяной дождь. В понедельник, 19 марта, солнечные лучи, возможно, еще немного побалуют москвичей.

И спрячется, как минимум, до пятницы следующей недели.