По прогнозу синоптиков в Москве солнце выглянет в один день - 18 марта
14 марта 2018, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Москве в ближайшую декаду. Но один день выдастся солнечным.
Специалисты по погоде предупредили о сильных морозах в выходные субботу и воскресенье, 17 и 18 марта, в мегаполисе и Московской области.
Если субботний день еще будет хмурым, то в воскресенье выглянет солнце. 18 марта - день выборов президента РФ. В солнечный день москвичам будет радостно идти на избирательные участки и проголосовать за одного из кандидатов.
До воскресенья все дни в Москве и Подмосковье будут пасмурными, сегодня вообще возможен ледяной дождь. В понедельник, 19 марта, солнечные лучи, возможно, еще немного побалуют москвичей.
И спрячется, как минимум, до пятницы следующей недели.
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