Владимир Бурматов инициировал ежегодный конкурс талантливых студентов
14 марта 2018, 10:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Южного Урала Борис Дубровский поддержал инициативу депутата государственной думы Владимира Бурматова с целью сделать конкурс для талантливых студентов ежегодным. Напомним, что в прошлом году первый конкурс «Студенческая инициатива» собрал более 160 тысяч претендентов, а 77 победителей восьми номинациях получили гранты в размере до 50 тысяч рублей.
В этом году охват студентов и число номинаций вырастет – для технарей предусмотрели отдельное направление.
- Опыт прошлого года показал высокий интерес к проекту «Студенческая инициатива» со стороны молодежи, - уточнил Владимир Бурматов. - Нам удалось выявить действительно талантливых ребят с реально работающими и очень нужными для современного общества проектами в самых разных сферах. Мы поддержали их не только финансово, но и дали возможность заявить о себе на уровне региона.
Депутат Госдумы уточнил, что работа с талантливой молодежью продолжается и вне конкурса. Для экологической инициативы учащихся ЧелГУ нашли 50 волонтеров, привлекли СМИ, надзорные и правоохранительные органы.
- Важно, чтобы проект «Студенческая инициатива» проходил каждый год, тогда сотни молодых талантов смогут получать поддержку, а для кого-то это будет хороший старт большой карьеры, - подчеркнул парламентарий.
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