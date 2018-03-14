В Петербурге осуждены вандалы, устроившие погром на Смоленском кладбище

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд вынес приговор в отношении пятерых членов преступной группы, устроившей прошлой весной погромы на территории Смоленского кладбища. Олег Трофимов, Александр Аленичев и трое несовершеннолетних признаны виновными в надругательстве над местами захоронения умерших.

Суд установил, что 7 апреля 2017 года преступники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругались над местами захоронения на Смоленском кладбище. Вандалы повалили и разбили памятники. Всего было уничтожено и повреждено около 50 надмогильных сооружений.

В тот же день Трофимов, в одном из торговых комплексов, насильно отобрал куртку у несовершеннолетнего. И после этого злодеи на автобусной остановке избили двух граждан Йемена.

По решению суда Трофимову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4.5 года в колонии общего режима, Аленичеву − в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Несовершеннолетние получили от 6-ти месяцев исправительных работ до двух лет ограничения свободы.

(По материалам сайтов piter.tv karpovka.com fantanka.ru)