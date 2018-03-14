Экспертные комментарии в рамках мероприятия «Строитель России»
14 марта 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В столице России с 16 по 20 апреля стартует мероприятие для специалистов строительной отрасли - «Строитель России». Организатор - Сибирский межрегиональный учебный центр – соберет экспертов на крупнейшей информационно-образовательной площадке, в рамках которой состоится свыше 20 программ.
Ведущие специалисты строительной отрасли России расскажут об инновациях в законодательстве и ответят на все актуальные вопросы. Главной темой мероприятия обозначена реформа регулирования вопросов ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности.
Кроме того, особое внимание будет уделено ресурсному подходу, переход на который установил Минстрой России уже в сентябре 2018 года. Хотя, на сегодняшний день, многие сметчики с данным методом в работе не сталкивались. Перспективы и динамика развития строительства городов, управление и проектирование, реконструкция и экспертиза – вот далеко не полный перечень вопросов, ответы на которые дадут в рамках мероприятия.
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