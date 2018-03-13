Седой дятел полюбил подмосковное сало

Седые дятлы – редкость, особенно для Подмосковья, так как эта птица занесена в Красную книгу Московской области. В городской среде их встретить практически невозможно.

Жители Ивантеевки смогли заснять на камеру краснокнижного седого дятла. Птица прилетела на запах сала, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отметим, что дятлы любят зимой полакомиться салом, значит, редкую птицу привлек запах из развешенных кормушек. Местные жителя говорят, что седого дятла в этих краях видят впервые и ждут его с повторным визитом за вкусной едой.