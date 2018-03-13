Ухудшение погодных условий ожидается в Подмосковье

Сильный ветер, гололед и снегопад ожидаются 15 марта в Подмосковье. По прогнозам скорость ветра будет более 18 м/с.



Как передает сайт «Подмосковье сегодня», рекомендуется быть осторожнее на улицах, избегать деревьев и неустойчивых конструкций. Автовладельцам следует отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.