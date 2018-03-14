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Пермские энергетики финансируют оппозицию за счет государства

14 марта 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Пермские энергетики финансируют оппозицию за счет государства
globallookpress.com

Предприимчивая группировка пермских энергетиков, известная в регионе своими масштабными мошенническими схемами обогащения за счет рядовых жителей края, в преддверии выборов 18 марта решила укрепить свое влияние в политике. Для этого Андрей Киташев и его младший партнер Дмитрий Орлов начали финансировать оппозицию за государственный счет.

Инструментом продвижения во власть для государственных менеджеров – бывшего и действующего – стали, как это водится, деньги, обильно изымаемые ими из своих весьма доходных предприятий ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр надежности». Пользуясь стабильным источником средств в виде предоставленных государственных тарифов, эти господа бросили их на политическую борьбу и противодействие правительству и госорганам. Чтобы не остаться в стороне от возможностей получения новых политических рычагов, Киташев и Орлов без стеснения приступили к финансированию оппозиционеров края напрямую из бюджета «Пермэнергосбыта».

Андрей Киташев, акционер ОАО «Пермэнергосбыт», создатель целого ряда эффективных схем обогащения за счет государства

Один из серых кардиналов электроэнергетики края Андрей Киташев получил известность еще на посту топ-менеджера госкомпании ОАО «РАО ЕЭС России»: сначала в качестве генерального директора АО «Пермэнерго», где он закатывал шумные корпоративные вечеринки, а затем будучи главой ОАО «ОГК-4». Примечательно, что уже тогда Киташев смог воспользоваться преимуществами  руководящей должности в государственной компании. Не без скандала и крайне неоднозначными способами он приобрел у своего работодателя – «РАО ЕЭС России» – 49% акций ОАО «Пермэнергосбыт», гарантирующего поставщика Пермского края. Заполучив эти акции, Киташев с ОАО «КЭС-Холдинг» в долях управления 50/50 стал основным акционером сбытовой компании в крае и партнером ОАО «КЭС-Холдинг», возглавляемого, к слову, не менее скандально известным управленцем Михаилом Слободиным, находящимся в международном розыске в рамках возбужденного в России коррупционного уголовного дела

Установив прочный контроль над ОАО «Пермэнергосбыт» в 2008 году, Киташев и Слободин повысили Дмитрия Орлова, до этого работавшего замглавы «Пермэнергосбыта», до генерального директора этой сбытовой компании. Так они вознаградили младшего партнера за помощь и содействие при продаже государственной собственности в «правильные» частные руки Андрея Киташева.

Многообещающий помощник Дмитрий Орлов начинал с АО «Пермэнерго» и ОАО «Пермэнергосбыт», где за время работы, используя многочисленные рычаги, смог обеспечить занижение стоимости акций «Пермэнергосбыта» для последующей оценки акций сбыта при их реализации основным акционером - ОАО «РАО ЕЭС России». Стоимость пакета акций была сведена к наиболее низкому уровню для намеченного покупателя, которым и стал его личный покровитель Андрей Киташев, со временем превратившийся в старшего партнера. 

 

Дмитрий Орлов, депутат Заксобрания Пермского края, использовавший средства ОАО «Пермэнергосбыт» на нужды внесистемной оппозиции 

Киташев приглядел Дмитрия Орлова еще при реорганизации АО «Пермэнерго» - его разделении на разные компании: генерирующие станции, вошедшие в состав ОАО «ТГК-5», сетевые активы, вошедшие в состав ОАО «МРСК Урала», и отдельный энергосбыт – ОАО «Пермэнергосбыт». Киташев тогда назначил Орлова заместителем гендиректора в сбытовую компанию, чтобы тот соблюдал его интересы и подготавливал сбыт, «роняя» показатели ее деятельности, к переходу в руки своего «начальника». По данным осведомленных источников,  за исполнение указаний и снижение стоимости государственной доли в сбыте Орлову обещали 10% акций ОАО «Пермэнергосбыт».

Вскоре Киташева ждала очередная удачная сделка: он приобрел 49% акций «Пермэнергосбыта» через ООО «Центр надежности» - мелкую сетевую организацию в Перми, а по сути – компанию-пустышку. Интересно, что после покупки акций сбыта, уже являясь вполне публичной фигурой, энергетик какое-то время всячески опровергал принадлежность к этой компании и вообще отрицал свои  интересы в данной области. Но шила в мешке утаить не удалось. Как только общественность узнала факты, что за ООО «Центр надежности» стоят именно Андрей Киташев и совмещавший трудовую деятельность в государственной (на тот момент) компании ОАО «Пермэнергосбыт» с должностью замглавы ООО «Центр надежности» Дмитрий Орлов, новоявленного бенефициара сбыта Киташева со скандалом уволили из ОАО «ОГК-4» с «черной меткой» о неблагонадежности. Кроме того, его обвинили в сговоре против государственных интересов, что не позволило ему больше хоть куда-нибудь трудоустроиться.

Но сдаваться Киташев не собирался. После приобретения 49% акций ОАО «Пермэнергосбыт» в собственность ООО «Центр надежности» Киташев и Орлов, к тому моменту имевший в собственности 7% акций сбыта (впоследствии переписанные на его родственника Романа Ленькова), решили переоформить свои доли на оффшорные компании. И уже в последующие годы основной пакет акций сбыта принадлежал кипрским оффшорным компаниям BaslyManagementLimited и InguriManagementLimited. Это было нужно Киташеву и Орлову для вывода средств в зарубежные оффшоры. По официальным данным, с 2008 по 2017 годы Киташев и Орлов только в виде дивидендов на свои доли владения получили более 3 млрд руб. 

Дмитрий Орлов, повторяя путь своего наставника и учителя  Киташева, в 2014 году пробился в структуры государственной компании, устроившись в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» руководителем сбытовых компаний, где возглавил советы директоров таких серьезных гарантирующих поставщиков, как ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Петербургская сбытовая компания». Стоит напомнить, что совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» возглавляет Игорь Сечин, а председателем является Борис Ковальчук.

И вот под крышей государственного энергетического гиганта Орлов начал активно добиваться личной выгоды, лоббируя и продвигая интересы своих сомнительных компаний в Пермском крае. Так, не передав в полном размере обещанные Орлову 10% акций ОАО «Пермэнергосбыт»,  Андрей Киташев сделал его партнером в ООО «Центр надежности», снабдив его долей в размере 35%. А в июле 2017 года Киташев и Орлов вышли на новый качественный уровень реализации схем выкачивания средств из потребителей электроэнергии, став владельцами долей в компании  ООО «Энергоактив». Каждый получил  в собственность по 35%.

То, что Киташев и Орлов разработали немало вполне эффективных коммерческих схем по получению  денег за счет потребителей, в первую очередь, малоимущих граждан и широких слоев населения, в энергетической отрасли края давно не секрет. Многие их них уже подробно описывали СМИ, остановимся лишь на нескольких таких случаях. Так, к примеру, ООО «Центр надежности» и ОАО «Пермэнергосбыт», будучи полностью тарифицируемыми государством компаниями, чья деятельность и затраты покрываются утвержденными краевым правительством тарифом, умудряются ежегодно зарабатывать сотни миллионов рублей чистой прибыли. Это происходит в том числе за счет завышения своих затрат и их утверждения решениями Региональной службы по тарифам Пермского края под руководством Антона Удальева и его начальника - губернатора Максима Решетникова.

Также ООО «Центр надежности», не имея никаких основных средств на своем балансе, путем искусных манипуляций с договорами аренды чужого сетевого имущества, умудряется получать сотни миллионов рублей в виде тарифов на передачу электроэнергии от того же Правительства Пермского края, которое словно в упор старается не видеть существенно накрученные затраты сбыта, не имеющие никакого отношения к энергоснабжению потребителей края.

Киташев и Орлов за годы совместного обогащения проявили определенную изобретательность – чего только стоит их примечательная, не раз описанная в СМИ, схема, построенная на тесном взаимодействии с их старым знакомым со времен его работы в ОАО «Алтайэнергосбыт» (структуре ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») -  Сергеем Дрегвалем. Ныне генеральный директор ОАО «МРСК Урала» охотно помогал дельцам штамповать в судах выигрышные решения в пользу ОАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «Центр надежности», где главная сетевая компания Урала с видимой легкостью проигрывала решения в пользу частных компаний друзей своего генерального директора.

Энергетическому сообществу края хорошо известны и последние мероприятия скандально знаменитого дуэта. Так, созданное в 2016 году ООО «Энергоактив», где Киташев и Орлов летом 2017 года выкупили 70% долей, служит им лишь очередной ширмой для выкачивания средств из потребителей по откровенно надуманными схемам. Едва появившись, «Энергоактив» быстро приступил к выкупу зданий и офисов у ООО «Пермэнергосбыт» для последующей сдачи в аренду самому же сбыту по грандиозно завышенным ценам, что для края, видимо, является нормой, так как власти региона эту схему никак не пресекают. Затраты на аренду своих же зданий Киташев с Орловым снова включают в тариф и сбытовую надбавку для населения и предприятий края, в результате пермяки с каждым разом платят все больше и больше

Со временем предприимчивым энергетикам стало тесно в рамках постоянного обогащения за счет государства и простых потребителей. Новым этапом своего роста Киташев и Орлов избрали политическое поприще. Первым от такой перемены акцентов пострадал Пермский край. Либеральные взгляды, недовольство большим количеством государственных компаний, убежденность в своих взглядах, отличных от линии президента России Владимира Путина, быстро привели Киташева и Орлова в ряды несистемной оппозиции, где оба дельца за короткое время заработали авторитет и начали готовить почву для демонстрации более активной либеральной позиции. 

Деньги, как известно, не пахнут - оппозиционеров при этом не смутил факт участия Киташева в скандальной гей-вечеринке в сауне с депутатами Заксобрания Пермского края, где, как показали свидетели, действующий депутат, известный мужеложец Игорь Пастухов изнасиловал подростка, а среди прочих  в тот день присутствовал и молодой Дмитрий Орлов. 

Сверхприбыли от деятельности «Пермэнергосбыта» и «Центра надежности» стали для новоявленных политиков удобной лестницей в оппозиционной иерархии: особо не ограничивая себя в средствах, они развернули ресурсы на борьбу за власть и противодействие правительству России. Киташев и Орлов начали финансировать оппозиционеров края прямо из бюджета гарантирующего поставщика. Так, совет директоров ОАО «Пермэнергосбыт» (протокол №112 от 25.11.2011) одобрил выделение многомиллионных средств члену депутатской оппозиционной группы «Солидарность» Константину Окуневу, который сначала выдвигался кандидатом в депутаты Законодательного собрания Пермского края, а впоследствии был выдвинут «демократическими силами в регионе» на пост губернатора Пермского края против предложенного президентом России кандидата Максима Решетникова. 

Окунева и Орлова, по словам представителей отрасли, связывают довольно близкие, дружеские отношения, их часто можно встретить вместе в Перми. Оппозиционер Окунев давно известен в крае своим эпатажным поведением и громкими заявлениями вроде «Порядка 60% депутатов в муниципалитетах и поселениях, к счастью, не имеют партийной принадлежности. И среди «единороссов» есть сочувствующие». Также Константин Окунев, уже будучи депутатом Законодательного собрания, прославился тем, что создал в крае Пермский антикоррупционный центр, где «изобличал» чиновников и депутатов от «Единой России» и направлял гневные обращения в адрес президента страны.

С одобрения Киташева и Орлова «Пермэнергосбыт» выделил многомиллионное финансирование и другому известному оппозиционеру края - Сергею Буданову, который в Ленинском одномандатном избирательном округе в ожесточенной схватке, набрав 28,9%, все-таки проиграл кандидату от «Единой России» Сергею Богуславскому, набравшему 30,6%. 

Сам же «Пермэнергосбыт» в 2011 и 2012 годах превратился в общий центр координации оппозиции, предоставив не только финансирование, но и свой офис в распоряжение оппозиционных партий во главе с партией «Правое дело». Дмитрий Орлов, используя свой навык договариваться с нужными людьми, вошел в доверие к Михаилу Прохорову, и затем даже возглавил оппозиционное движение Пермского края, став председателем регионального отделения «Правого дела». Впрочем, вхождение Дмитрий Орлова в его состав ознаменовалось громким скандалом. Орлов не смог ужиться с  известным пермским оппозиционным политиком Виктором Скутиным, который в результате конфликта вышел из состава партии, так объяснив это в своем блоге: «Незаконные отключения коммунальных ресурсов, угрозы в адрес товариществ собственников жилья, непрозрачная приватизация коммунальных сетей в Перми — это методы, которыми действуют монополисты. Из-за монопольного сговора тариф вырос для пермяков в последние годы многократно. К сожалению, представители этих монополий заняли ведущие посты в совете регионального отделения партии «Правое дело». То есть нечистоплотные методы работы Дмитрия Орлова вызвали неприятие даже у известного оппозиционера.

Раскручивая дальше свои политические амбиции, Орлов избрался депутатом Законодательного собрания Пермского края, набрав 49% в избирательном округе г. Лысьва. Он смог опередить кандидата от «Единой России», заблаговременно скупив на средства ОАО «Пермэнергосбыт» все рекламные щиты в городе и облив соперника грязью, после чего избрался в бюджетный комитет Законодательного собрания края и лоббировал, как он рассказывал в своем интервью, выделение бюджетных средств для покрытия долгов управляющих компаний перед возглавляемой им на тот момент компанией – ОАО «Пермэнергосбыт» . Получается, оппозиционная риторика, нагнетание ситуации в крае, а в итоге делец в Орлове оказался сильнее политика - все ушло себе же в карман.

 

Стоит отметить, что на Урале есть лишь два региона, где партия «Единая Россия» и президент России Владимир Путин набрали меньше всего голосов – это Пермский край и Свердловская область, где финансово раскручены такие оппозиционеры как Ройзман, Орлов и Киташев, которые всячески противостоят действующей власти, проводя так называемую «антикоррупционную кампанию». По имеющейся информации, все они близки по подходам и принципам работы к Алексею Навальному.

Что самое невероятное в этой истории – это то, что ОАО «Пермэнергосбыт» используется в качестве  дойной коровы и имеет самую высокую на Урале сбытовую надбавку для населения – 42 копейки за каждый кВтч, что можно назвать откровенным грабежом. Эту кабальную надбавку вынуждены платить и старики, и многодетные семьи, а предприимчивые коммерсанты Киташев и Орлов, беззастенчиво обирая жителей Пермского края и кормясь с рук правительства, пускают эти средства на борьбу с тем же самым правительством, а также губернатором и его командой, спонсируя наиболее оголтелых представителей оппозиции, да еще и нередко возглавляя все это «демократическое» шествие. 

При этом не стоит забывать, что Дмитрий Орлов продолжает работать менеджером государственной компании, получает от государства зарплату, пользуется всеми благами государственной машины, защищая от любых нападок свой бизнес и угрожая правительству края отключениями электроэнергии. И все это происходит под прикрытием госкомпании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», где председателем совета директоров является всемогущий глава государственного нефтяного гиганта «Роснефть» Игорь Сечин, а сам Орлов трудится руководителем сбытового бизнеса.  Будучи активным оппозиционером, он возглавляет советы директоров энергоснабжающих компаний важнейших регионов страны - Москвы и Санкт-Петербурга.

В заключение изданию удалось выяснить, что в рамках текущего предвыборного сезона при подготовке к выборам 18 марта Андрей Киташев и Дмитрий Орлов совместно с их оппозиционным протеже Константином Окуневым и под пристальным вниманием полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича развернули масштабную подрывную работу. Для этого они использовали современные технологии и филиальное сетевое присутствие во все регионе собственного гарантирующего поставщика ОАО «Пермэнергосбыт». Методами новоявленных «революционеров» стали пропаганда слухов среди населения и распространение агитационных материалов, а целью - снижение показателей явки на выборы и ухудшение показателей победы известного кандидата для своих собственных будущих заделов на политическом олимпе. Вот только удастся ли этим дельцам от энергетики усидеть на двух стульях, большой вопрос. Контора, как говорится, пишет.

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Уфологи утверждают, что в Нью-Йорке разбился вертолет с инопланетянином на борту

Уфологи утверждают, что в Нью-Йорке разбился вертолет с инопланетянином на борту

Частный вертолет разбился в Нью-Йорке 11 марта. На его борту, по словам некоторых конспирологов, был посланец из космоса. По некоторым данным, крушение было подстроено иллюминатами и некоторыми религиозными службами.

//Общество

Гул затих, мы вышли на обломки

Гул затих, мы вышли на обломки

Переиздание книги Андрея Караулова «Русский ад», доработанное и дополненное новыми главами, – беспощадная хроника разрушения Советской империи. Территориального, человеческого разрушения, которое видели и понимали все: и те, кто его организовал, и те, кому приходилось жить среди обломков

//Общество

Содержанка – звучит осуждающе

Содержанка – звучит осуждающе

Актриса Ольга ПАВЛОВЕЦ родилась в Астрахани в семье питерского актёра Андрея Павловца и, конечно, не смогла уйти от профессии. Окончила ЛГИТМиК и снялась в фильмах «Тайны следствия», «Склифосовский», «Орлова и Александров» и др. В запасе у актрисы киносага «Ангел-хранитель».

//Культура

Заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались

Заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались

Питерский актёр Алексей МОРОЗОВ стал известен благодаря нашумевшему сериалу «Таинственная страсть». Роль Ваксона (молодого Василия Аксёнова) стала его визитной карточкой. Даже те, кому сериал не понравился, отметили достойную игру актёра.

//Культура

Жаркий «Фигаро» в холодном городе

Жаркий «Фигаро» в холодном городе

8 марта в Санкт-петербургском театре имени Андрея Миронова состоялось вручение российской национальной актёрской премии «Фигаро». Статуэткой из белого фарфора, изображающей Андрея Миронова в роли Фигаро, награждают не по итогам «конкурса» по голосованию «жюри».

//Культура

Человек разумный

Человек разумный

На 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Павлович Табаков... Но сказать о нём «ушёл из жизни» немыслимо. Не мог он взять да и уйти из обожаемой им жизни! Не сомневаюсь, долго ещё в закоулках МХТ артисты будут встречать знакомый силуэт и видеть его лукавую улыбку

//Общество

Не наша Россия

Не наша Россия

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв очень любит говорить о грандиозных успехах руководимой им отрасли. На днях он заявил, что урожай зерна в 2017 году составил 134, 1 млн тонн. За кордон может отправиться 40–45 млн тонн. Всего объём экспорта сельхозпродукции в 2017 году достиг 20 млрд долларов

//Общество

Глобальное потепление в России наступает быстрее

Глобальное потепление в России наступает быстрее

Потепление в России идет интенсивнее, чем в среднем по миру. Наибольший рост температуры наблюдается зимой, а в Арктике ожидается максимальное потепление. Эта тенденция будет сохраняться в течение всего XXI века.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как ему живется с Аллой Пугачевой

Максим Галкин рассказал, как ему живется с Аллой Пугачевой

Максим Галкин пообщался с журналистами о работе, воспитании детей и отношениях с Аллой Пугачевой. По его словам, звезда сделала так, что он стал главным в их семье. Большинство семейных проблем приходится решать ему самому.

//Армия

Ударит ли Киев по Донбассу до или после выборов?

Ударит ли Киев по Донбассу до или после выборов?

На Донбассе с 5 марта объявлено очередное перемирие, неизвестно какое по счёту и столь же «прочное», как и все предыдущие. А вокруг Донбасса идёт нагнетание напряжённости, мол, Украина готовит блицкриг, и прямо под президентские выборы в России. «Аргументы недели» уже касались этой темы

//Экономика

Паровой котёл ЖКХ

Паровой котёл ЖКХ

Чем ближе большие выборы, тем больше шансов, что население, которое давно почти поголовно можно записать в категорию малоимущих, получит от государства хоть какие-то пряники. Правительству пре- красно известно, какая тема самая болезненная и чаще всего выводит разозлённый народ на митинги.

//Общество

Государство несет ответственность за нападения собак

Государство несет ответственность за нападения собак

Зоозащитники уже 18 лет ждут закона о защите животных, при этом, по их утверждению, государство совершенно не старается хоть как-то изменить ситуацию и урегулировать эту сферу.

//Общество

Московский манул недоволен погодой

Московский манул недоволен погодой

Манул в Московском зоопарке недоволен отсутствием тепла. Однако многие обитатели Московского зоопарка уже почувствовали приближение весны и начали менять свой мех на летний, более легкий.

//Общество

Альма-мачеха

Альма-мачеха

В 2015 г. Минобрнауки объявило о намерении сократить число вузов в стране на 40%, а филиалов – на 80%. И обещание своё в целом сдержало: к началу 2018 г. зачистка сократила число юрлиц в высшем образовании наполовину: из 2268 организаций осталось 1171. Фактически большинство институтов реорганизованы

//Общество

Путин прибыл на митинг-концерт в Севастополе

Путин прибыл на митинг-концерт в Севастополе

Владимир Путин прибыл на проходящий в Севастополе митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым». Он приплыл к Графской пристани на катере. Тысячи севастопольцев и крымчан пришли на площадь им. П. С. Нахимова.

//Общество

Амбиции на сказку

Амбиции на сказку

Её день расписан по минутам. Ведь олимпийская чемпионка Татьяна НАВКА не привыкла почивать на лаврах. Недостаточно ей и статуса супруги государственного деятеля. В этот раз она выступила не только как фигуристка, но и как продюсер ледового шоу «Руслан и Людмила»

//Общество

Кошки из приюта обретут свой дом

Кошки из приюта обретут свой дом

В Москве на выставке «Неслучайная встреча» более 500 кошек и котят из приюта «Муркоша» отдадут в добрые руки. За четыре года работы приюта уже более 3 тыс. питомцев нашли хозяев и обрели дом.

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